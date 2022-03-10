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Путин о ситуации с товарами: Мы спокойно будем решать проблемы, люди сориентируются

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Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти страны решат проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары на фоне ужесточения санкций и ухода из России ряда зарубежных производств.

«Ясно, что в такие моменты всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет», — сказал глава государства 10 марта в ходе совещания с правительством.

Также Путин высказался в адрес стран, которые предпринимают «недружественные» шаги в адрес России. «Мы хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, и указывают на санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это странно все выглядит с учетом того, что мы свои обязательства выполняем», — отметил президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возникновения дефицита товаров в России, заявил, что правительство принимает «системные и серьезные меры», чтобы этого избежать.

Накануне «Фонтанка» писала, что жители Петербурга начали сигнализировать о пустых полках в супермаркетах города. В X5 Group рассказали, что проблема в резком спросе на продукты. Там заверили, что поставщики работают над решением вопроса с обеспечением непрерывных поставок.

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Комментарии (35)

Дядя Бо
Путин, предоставь всем гражданам РФ полное гособеспечение, как себе, и люди, временно, перестанут волноваться.
mikkola2008
Он уже буквально на днях сказал. " Никаких срочников на военной операции нет и не будет" . В итоге около 300 человек в плену.
Piter4452
От Гостинки,борцы за свободу, переместились на "Фонтанку", здесь не штрафуют и палкой не получишь.
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