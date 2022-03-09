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Песков об угрозе дефицита товаров: Существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках

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В Кремле прокомментировали возможность возникновения в России дефицита товаров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что правительство принимает «не какие-то меры, а весьма системные и серьезные».

«Безусловно, какое-то первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и так далее, но как раз принимаемые меры и рассчитаны на то, чтобы это упорядочить, наладить. И опять же обеспечить на должном уровне функционирование экономики в нынешних условиях», — сказал Песков журналистам 9 марта.

Ранее ряд магазинов, в том числе «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», ограничили наценки на хлебобулочные изделия, сахар, молочную продукцию и овощи для борща — они не смогут превышать 5 %. При этом теперь из-за повышенного спроса ограничили большие объемы закупки гражданами некоторых товаров в одни руки.

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Комментарии (20)

266410437
С детским питанием хуже всего, мамочкам про свои груди вспоминать придется.
260818321
Да ерунда это все. Владимир ВЛадимирович с президентом Синегала сейчас проблемы все решает и будет все замечательно.
5-я колонна
Сегодня заходил в сетевой: от сахара и сухого молока только ценники остались, крупы-макароны и кое-какая курятина наполовину или полностью выметены старухами, которым на работу ходить не нужно.
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