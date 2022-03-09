Песков об угрозе дефицита товаров: Существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках

В Кремле прокомментировали возможность возникновения в России дефицита товаров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что правительство принимает «не какие-то меры, а весьма системные и серьезные».
«Безусловно, какое-то первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и так далее, но как раз принимаемые меры и рассчитаны на то, чтобы это упорядочить, наладить. И опять же обеспечить на должном уровне функционирование экономики в нынешних условиях», — сказал Песков журналистам 9 марта.
Ранее ряд магазинов, в том числе «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», ограничили наценки на хлебобулочные изделия, сахар, молочную продукцию и овощи для борща — они не смогут превышать