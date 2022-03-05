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Продукты есть, но фасовать не успевают. «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров

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Магазины X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») ограничивают большие объемы закупки гражданами некоторых товаров. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в ряде регионов сейчас резко растет спрос на товары бакалейной группы: сахар, гречку, подсолнечное масло и другие продукты. У поставщиков достаточно продукции, но они не успевают её фасовать и подготавливать для поставок в торговые сети.

«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении.

Ранее российские ретейлеры обратились в Минпромторг с просьбой разрешить им ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. По данным РБК, в некоторых магазинах сети «Ашан» подобное правило уже ввели.

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Комментарии (7)

Coulthard
Да конечно, есть у них всё. На неделю, может, и есть. Ну на две.
Dud
Туалетную бумагу упаковками хватайте!!!!! Скоро кончится!!! )))))
(Вот уж за что стыдоба, блин)
Главный спец по технике консервации
"но фасовать не успевают" - пачки денег, в смысле?
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