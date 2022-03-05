Продукты есть, но фасовать не успевают. «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров

Магазины X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») ограничивают большие объемы закупки гражданами некоторых товаров. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



Отмечается, что в ряде регионов сейчас резко растет спрос на товары бакалейной группы: сахар, гречку, подсолнечное масло и другие продукты. У поставщиков достаточно продукции, но они не успевают её фасовать и подготавливать для поставок в торговые сети.



«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении.

