FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские ретейлеры предлагают ограничивать продажу товаров в одни руки

11
Печать

Крупнейшие российские торговые сети обратились в Минпромторг с просьбой разрешить им ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Об этом в ночь на 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в сообщении Минпромторга.

Ранее РБК сообщило, что в некоторых магазинах сети «Ашан» подобное правило уже ввели — судя по всему, без особого на то разрешения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Денеб
Ну вот и не надо ездить в Северную Корею...... Создали собственную......
Shrkv
На следующую статья, про пылевые облака, украинская киберармия не реагирует, что не платят за такое?;)))))
260843741
В чем-то оно правильно. А то есть у нас любители натащить домой под 100 кг гречки, а потом ею давиться. Нет, мы запас сделали на случай скачков цен, но сбалансированный и разумный по объемам. А ведь есть те, кто еще с 2020-го, когда на ковид все закрывалось, не все съел.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний