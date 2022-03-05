Российские ретейлеры предлагают ограничивать продажу товаров в одни руки

Крупнейшие российские торговые сети обратились в Минпромторг с просьбой разрешить им ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Об этом в ночь на 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в сообщении Минпромторга.

