В «Ашанах» ограничили продажу некоторых товаров в одни руки, чтобы избежать пустых полок

В некоторых магазинах «Ашан» ограничили продажу продуктов с длительным сроком хранения. Об этом 4 марта сообщает издание РБК, чей корреспондент столкнулся с отказом в покупке более трех упаковок муки на юго-востоке Москвы.



По данным Telegram-канала «Москвач», новые правила коснулись также магазинов «Атак» под управлением Auchan Retail Россия. В соцсети была опубликована подтверждающая это фотография. На ней видно объявление с предупреждением о том, что один покупатель может приобрести не более 10 килограммов сахара (10 упаковок по одному килограмму или две упаковки по пять килограмм), не более 10 бутылок растительного масла, пять упаковок муки по два килограмма и три пачки соли. Кроме того, в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции.

