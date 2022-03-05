В «Ашанах» ограничили продажу некоторых товаров в одни руки, чтобы избежать пустых полок

В некоторых магазинах «Ашан» ограничили продажу продуктов с длительным сроком хранения. Об этом 4 марта сообщает издание РБК, чей корреспондент столкнулся с отказом в покупке более трех упаковок муки на юго-востоке Москвы.
По данным Telegram-канала «Москвач», новые правила коснулись также магазинов «Атак» под управлением Auchan Retail Россия. В соцсети была опубликована подтверждающая это фотография. На ней видно объявление с предупреждением о том, что один покупатель может приобрести не более 10 килограммов сахара (10 упаковок по одному килограмму или две упаковки по пять килограмм), не более 10 бутылок растительного масла, пять упаковок муки по два килограмма и три пачки соли. Кроме того, в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции.
Как пояснили РБК в пресс-службе российского «Ашана», компания заметила рост спроса на социально-значимые товары, в том числе со стороны бизнеса. Доставка со склада и восстановление выкладки на полке, добавили там, может занимать время, из-за чего часть людей останется без товара. Именно поэтому компания рекомендовала части магазинов, где наблюдается высокий спрос, ввести данные ограничения.
Отмечается, что «Ашан» в России достаточно обеспечен запасами социально-значимых товаров, а закупки и доставка идут регулярно. В фирме отметили, что в ближайшее время дефицита не ожидается.
Добавим, в перечень социально-значимых товаров, утвержденных правительством, входят 24 продукта первой необходимости, среди которых: хлеб, пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, соль, некоторые виды мяса.
Ранее стало известно, что торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» с 3 марта ограничивают наценки на хлебобулочные изделия, сахар, молочную продукцию и овощи для борща — они не смогут превышать 5%.