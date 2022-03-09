Петербуржцы столкнулись с пустыми полками в магазинах. Ритейлер объяснил, в чем дело

Жители Петербурга начали сигнализировать о пустых полках в супермаркетах города. 9 февраля читательница «Фонтанки» Татьяна пришла в «Перекресток» на Савушкина, 116 и столкнулась с осиротевшими без товара стеллажами.
На кадрах, присланных в редакцию, видно, что покупатели первым делом разобрали предметы женской гигиены, сахар в пакетах, недорогие макароны и крупы. В X5 Group «Фонтанке» рассказали, в чем дело.
«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на продукты бакалейной группы, а также на ряд других товаров, включая непродовольственные. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако в силу разных причин не успевают подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года», — рассказали в пресс-службе компании, добавив, что сейчас они работают над решением проблемы обеспечения непрерывных поставок при столь повышенном спросе.
На минувшей неделе «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили объем единовременных закупок некоторых категорий товаров. На такие же меры пошли почти все крупные торговые сети.