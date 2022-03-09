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Петербуржцы столкнулись с пустыми полками в магазинах. Ритейлер объяснил, в чем дело

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Жители Петербурга начали сигнализировать о пустых полках в супермаркетах города. 9 февраля читательница «Фонтанки» Татьяна пришла в «Перекресток» на Савушкина, 116 и столкнулась с осиротевшими без товара стеллажами.

На кадрах, присланных в редакцию, видно, что покупатели первым делом разобрали предметы женской гигиены, сахар в пакетах, недорогие макароны и крупы. В X5 Group «Фонтанке» рассказали, в чем дело.

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«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на продукты бакалейной группы, а также на ряд других товаров, включая непродовольственные. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако в силу разных причин не успевают подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года», — рассказали в пресс-службе компании, добавив, что сейчас они работают над решением проблемы обеспечения непрерывных поставок при столь повышенном спросе.

На минувшей неделе «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили объем единовременных закупок некоторых категорий товаров. На такие же меры пошли почти все крупные торговые сети.

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Комментарии (2)

ShkVAl
Да проходили уже. Ничего интересного.
266108100
Что-то не помню я, чтобы во время первой волны ковида такое было, как например вчера в ленте - отдел круп абсолютно пустой, были только крупы в пакетиках, которые итак никто не берет, дорогие сорта риса и разный нут, маш и тд.
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