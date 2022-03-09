Петербуржцы столкнулись с пустыми полками в магазинах. Ритейлер объяснил, в чем дело

Жители Петербурга начали сигнализировать о пустых полках в супермаркетах города. 9 февраля читательница «Фонтанки» Татьяна пришла в «Перекресток» на Савушкина, 116 и столкнулась с осиротевшими без товара стеллажами.



На кадрах, присланных в редакцию, видно, что покупатели первым делом разобрали предметы женской гигиены, сахар в пакетах, недорогие макароны и крупы. В X5 Group «Фонтанке» рассказали, в чем дело.