«За честь семьи стоял горою». Семья из Волгограда получила 23,5 года за смертельные разборки в родительском чате

Центральный суд Волгограда вынес приговор по делу о ссоре в родительском чате, которая закончилась гибелью одного из участников. Смертельный удар нанёс один, но в колонию уедут трое.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области Поделиться Поделиться







О решении 22 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области. Согласно материалам дела, за пределы чата в вайбере вышел конфликт между Анной Мелконян и отцом одной из девочек. Женщина почувствовала себя оскорблённой, сатисфакции за неё потребовали муж Арман Смбатян и брат Арсен Мелконян.

Смбатян поджидал обидчика рядом с рабочим местом, но тот оказался слишком занят для разговора. В итоге встреча состоялась в банке и уже с братом. Мелконян нокаутировал противника, Смбатян в это время якобы был на подхвате, но его вмешательство не потребовалось.



Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Семейство объединили статьёй об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Анне Мелконян вменили подстрекательство и назначили 5,5 года в колонии общего режима. Её муж получил 7 лет строгого режима, брат — 11 лет в аналогичной колонии.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Все трое настаивали, что ни калечить, ни убивать не хотели. Арсен Мелконян делал это так, что к приговору ему добавили ещё и эпизод с угрозой убийством — за свою жизнь после брошенных им слов испугалась соседка, которая выступала свидетелем обвинения.

В прениях Мелконян перешёл на стихотворную форму:

«Вину свою я признаю

Но не в убийстве, а в побоях.

Я защищал свою семью

За честь семьи стою горою».

Последнее слово также было в рифму. Суд назначил ему на два года меньше того, что просил гособвинитель. Анну Мелконян взяли под стражу в зале суда.

