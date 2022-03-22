Когда блокируют соцсети: какие хобби и где можно освоить в Петербурге

Вместо соцсетей — рукоделие, вместо путешествий — мастерская народных инструментов. В гиде по пространствам Петербурга — 10 площадок, где учат новому в любом возрасте и с психотерапевтическим эффектом, от подготовки самиздат-журналов до керамики и флористики. 1. Центр ремесленных традиций в Российском этнографическом музее заработал осенью 2021 года. Раз в несколько месяцев там запускают новые авторские курсы. Есть, например, серия занятий по вышивке, где участники знакомятся с традиционными и современными техниками и тренируются, создавая различные орнаменты. Все материалы предоставляет музей. А на серии встреч «Белые перчатки», которая продолжится до конца апреля, акцент сделан на изучении традиционной одежды разных народов и изменений модных тенденций. На каждом занятии хранители показывают наряды, многие из которые не представлены в основной экспозиции, и подробно рассказывают о крое, материале и сочетании цветов. Например, для одной из встреч специалисты подобрали такие предметы, которые удивительно напоминают привычную нам джинсу.



Фото: /ethnomuseum.ru Поделиться Поделиться







2. Коворкинг, совмещённый с залами со всем необходимым для творчества — от специальных столов до инструментов, — основа «Открытых мастерских» на базе библиотеки «Лиговская». В пространстве проходят курсы по шитью из кожи, созданию футболок, шелкографии, столярному делу, керамике и флористике. Новые запускаются каждые несколько недель. Все преподаватели — практикующие мастера. Учеба бесплатна, только иногда ведущие просят возместить стоимость расходных материалов. Минувшей зимой в расписании возникла необычная новинка: теперь организаторы туров на природу рассказывают слушателям о сложностях, к которым надо подготовиться перед походами. Объясняют, как ставить палатки даже в самых непростых условиях, как правильно складывать рюкзак и ориентироваться в лесу. В общем, полноценно готовят тех, кто не прочь провести лето на российской природе. Записываться на курсы и следить за расписанием занятий «Мастерских» удобнее всего в группе во «ВКонтакте».



Фото: lermontovka-spb.ru Поделиться Поделиться







3. Тем, кто любит работать с бумагой и рисовать, стоит обратить внимание на «Мастерскую графического искусства» при Библиотеке книжной графики». Занятия там проходят не очень часто, раз в неделю или полторы, зато регулярно, и расписание определено на год вперёд. В марте и апреле горожан учат создавать зины — самиздат-журналы на любую тему. В мае начинается курс по монотипии — технике переноса изображения со специальной доски на бумагу, придуманной в XVII веке итальянцем Джованни Кастильоне. Осенью организаторы планируют добавить к этому регулярные встречи курса «Книжная иллюстрация». Точное расписание — во «ВКонтакте».



4. В стеклодувной мастерской в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова проходят мастер-классы по созданию фигур, шаров, бусин и посуды своими руками. После прохождения начального мастер-класса по горячей обработке стекла можно записаться на занятие для «продвинутых» и взяться за вещицу посложнее. Допустим, соусник. Обычно стеклодувные печи работают только на заводских производствах, поэтому подобные уроки — вещь не самая распространённая. Записываться на занятия нужно заранее. Подробности есть в группе во «ВКонтакте».



Фото: elaginpark.org Поделиться Поделиться







5. В «Клезмерской мастерской» при Доме еврейской культуры ЕСОД каждое воскресенье проходят занятия для музыкантов-любителей. Кларнетист-виртуоз Илья Гиндин и основатель коллектива «Добраночь» Дмитрий Храмцов помогают осваивать народную манеру исполнения и учат песням и танцам ашкеназской традиции (ашкеназами исторически называют германоязычных европейских евреев). Всё, что нужно, — начальные знания и свой музыкальный инструмент.



6. Основные активности семейной программы в Музее Достоевского «И сказку создать, и пером написать» уже указаны в названии. Прежде чем приступить к делу и научиться пользоваться чернилами, участники узнают, какие советы по созданию детских произведений давали Гоголь, Толстой и Достоевский. Затем лайфхаки применят на практике.



Фото: md.spb.ru Поделиться Поделиться







7. Пространство FabLab в Доме еврейской культуры ЕСОД можно назвать местом, где при помощи высокотехнологичного оборудования каждый может сделать «почти всё» из «практически ничего». В залах доступны 3D-принтеры, компьютеры с программами по дизайну и программированию. Для детей и подростков открыты курсы на разный возраст, с 6 до 16 лет. Есть спортивная робототехника и уроки по написанию кода.

8. Первый музей скейтбординга с коллекцией картин-досок открылся на территории «Севкабель Порта» в ноябре 2021 года. Сейчас в стрит-культуру там погружают не только на словах, но и проводят уроки катания для всех старше четырёх лет. Занятия в скейт-парке на берегу залива проходят индивидуально или в мини-группах. Записываться стоит за два-три дня по телефону, указанному на сайте «Севкабель Порта».

Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







9. Проект «Прожито» был запущен в 2015 году группой историков, которые профессионально изучали личные дневники XVIII-XX веков. Прежде чем каждый документ попадёт на сайт или после дальнейшего исследования станет книгой, его нужно аннотировать, то есть полностью описать и расшифровать неясные моменты. В этом профессионалам помогают волонтёры. Чтобы вступить в команду «Прожито», попробовать себя в лингвистическо-исторической работе и научиться тонкостям, нужно заполнить анкету на сайте проекта.