В «Севкабель Порту» открывается музей скейтбординга

В «Севкабель Порту» 16 ноября открывается музей скейтбординга — он представляет собой частную коллекцию, самое большое собрание, посвященное культуре катания на скейте, в Петербурге. Ее собирал в течение 10 лет один из родоначальников трюковой культуры на скейтах в нашем городе — Павел Трифонов.
Среди экспонатов выставки, которая будет работать на постоянной основе, — около 80 картин-досок. Тут же покажут тематические журналы и другую литературу, кассеты с редкими видеозаписями и даже предложат покачаться на скейт-качелях. Аудиогид по выставке также оформлен в общем стиле проекта — звук записан на аудиокассету, которую нужно будет прослушивать в плеере.
«Экспонаты — не всегда картины, — рассказывает об экспозиции создатель проекта. — Каждый художник выражал себя, как умеет. Среди прочего есть «Очумелые ручки» — скейт на тяге из огнетушителя, доска, распиленная на кубик Рубика, доска с торчащими из неё гвоздями, которую я в шутку называю «доской для йога», хотя это, конечно, нечто гораздо большее. На стенах можно увидеть золотую доску — это не краска, а настоящее сусальное золото, которым покрывали купол Спаса на Крови».
Посетить музей можно бесплатно.