В «Севкабель Порту» открывается музей скейтбординга

В «Севкабель Порту» 16 ноября открывается музей скейтбординга — он представляет собой частную коллекцию, самое большое собрание, посвященное культуре катания на скейте, в Петербурге. Ее собирал в течение 10 лет один из родоначальников трюковой культуры на скейтах в нашем городе — Павел Трифонов.



Среди экспонатов выставки, которая будет работать на постоянной основе, — около 80 картин-досок. Тут же покажут тематические журналы и другую литературу, кассеты с редкими видеозаписями и даже предложат покачаться на скейт-качелях. Аудиогид по выставке также оформлен в общем стиле проекта — звук записан на аудиокассету, которую нужно будет прослушивать в плеере.

