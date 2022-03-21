Пыльное облако, мокрые следы. Как убирают петербургские улицы

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» запечатлел процесс уборки набережной Мойки 21 марта. Подметальную машину там можно было заметить издалека — по клубящемуся вокруг нее облаку пыли, поднятому щетками. Судя по мокрым следам, проезжую часть техника все же немного мыла, но этого явно недостаточно, чтобы прибить песок и пыль.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В противовес этому — уборка тротуаров у дома 38 по набережной Мойки. Там грязь смывали водой, не пыля в глаза прохожим.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Минусовые значения на градуснике пока еще не позволяют мыть дороги в Петербурге полноценно во всю ширину, но днем воздух прогревается уже достаточно, чтобы дорожники могли промывать отдельные участки водой. По данным комитета по благоустройству, за минувшую неделю, с 14 по 20 марта, на мойку городских дорог использовали 11,7 тысячи кубометров воды. Также с улиц собрали более 2 тысяч тонн смёта и пыли и вывезли свыше 81 тысячи кубометров снега и наледи. Вдобавок с 14 по 18 марта дорожники заделали в общей сложности более 3,5 тысячи квадратных метров ям.

