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Пыльное облако, мокрые следы. Как убирают петербургские улицы

Беспощадная для глаз и дыхательных путей горожан весенняя уборка идет по улицам Петербурга, и пыльные бури в городе устраивает не только ветер. И хотя отдельные участки дорог уже начали мыть, маски явно стоит держать наготове даже на улице.

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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» запечатлел процесс уборки набережной Мойки 21 марта. Подметальную машину там можно было заметить издалека — по клубящемуся вокруг нее облаку пыли, поднятому щетками. Судя по мокрым следам, проезжую часть техника все же немного мыла, но этого явно недостаточно, чтобы прибить песок и пыль.

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В противовес этому — уборка тротуаров у дома 38 по набережной Мойки. Там грязь смывали водой, не пыля в глаза прохожим.

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Минусовые значения на градуснике пока еще не позволяют мыть дороги в Петербурге полноценно во всю ширину, но днем воздух прогревается уже достаточно, чтобы дорожники могли промывать отдельные участки водой. По данным комитета по благоустройству, за минувшую неделю, с 14 по 20 марта, на мойку городских дорог использовали 11,7 тысячи кубометров воды. Также с улиц собрали более 2 тысяч тонн смёта и пыли и вывезли свыше 81 тысячи кубометров снега и наледи. Вдобавок с 14 по 18 марта дорожники заделали в общей сложности более 3,5 тысячи квадратных метров ям.

В понедельник, 21 марта, петербургские улицы чистят 716 машин и 1247 дворников. Еще 211 машин и 780 специалистов приводят в порядок сады, скверы и парки.

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Комментарии (5)

Kot Piter
Они что, когда-нибудь работали "на результат"?!!!
teodor
Беглов и лопата не сработало, теперь актуально беглов и метла
White Elk
"Судя по мокрым следам, проезжую часть техника все же немного мыла, но этого явно недостаточно, чтобы прибить песок и пыль." - агрегат, скорее, смачивает поверхность и щетки, чтоб меньше пылило. Но, видимо, пылесос не предназначен для нашей пыли.
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