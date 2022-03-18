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Ушедший глава петербургского комитета по энергетике возглавит «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

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Экс-председатель комитета по энергетике Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук переходит на должность гендиректора «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Об этом 18 марта сообщает областной портал 47news.

По данным издания, первым рабочим днем Бондарчука на новом месте станет 21 марта. Напомним, 18 марта стало известно, что он уходит из Смольного, временно его обязанности будет исполнять зампредседателя комитета Светлана Мельникова.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» отвечает за взаимодействие с газораспределительными организациями на территории Петербурга, Ленинградской, Калининградской областей и Республики Карелии. Учредитель компании — «Газпром межрегионгаз», который возглавляет Сергей Густов.

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Комментарии (3)

SlawaPiter
От перемены мест путинскими чиновниками суммы украденного лишь увеличиваются.
Ник Приносящий Счастье
А чего не в одних трусах на мороз? Сразу пристроили на теплое местечко хитрую крысу.
Человек без лица
Круговорот г...а в природе.............
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