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«Газпром Межрегионгаз» объяснил, как будет работать подписанный Путиным закон о бесплатном газопроводе до границ земельных участков

Глава ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, как на практике будет исполняться закон о бесплатной газификации участков граждан, который в пятницу, 11 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

По словам Сергея Густова, функции по исполнению этого закона будут распределяться между самим ПАО «Газпром» и назначенным властями «Единым оператором газификации». Монополист на собственные средства будет строить отводы от магистральных газопроводов до региональных газораспределительных станций (ГРС). На эти цели в бюджете ПАО уже зарезервированы 526,1 млрд рублей. Из них примерно 128 млрд рублей будет потрачено уже в 2021 году.

«Единый оператор» построит межпоселковые газопроводы от ГРС до газорегуляторных пунктов, а также распределительные внутрипоселковые газопроводы, которые должны будут подходить к границам земельных участков граждан.

Сейчас структуры «Газпрома» при содействии региональных и местных властей собирают информацию и уточняют данные о потребностях каждого конкретного населенного пункта в газификации. Сергей Густов сообщил, что вся информация будет обработана в ближайшее время, и через несколько недель будет обнародовано число внесенных в план домовладений. По предварительным данным, их будет примерно 1,5 миллиона. Соответственно, после этого будет понятен и объем требуемого финансирования.

Ожидается, что по итогам пятилетней программы потребление газа за счет новых потребителей вырастет примерно на 18 млрд куб. м, или на 7,5% от текущего уровня.

Вместе с тем граждан тоже ждут траты. «Котел, газовая плита, батареи для горячего водоснабжения, если они потребуются, бойлер и пр. — это основные расходы, — объяснил Сергей Густов. — Траты на подведение трубы от «шкафа» на границе участка непосредственно до дома и подключение составят лишь 5–10% от тех затрат, которые пойдут на приобретение газового оборудования».

Вместе с тем обсуждается и возможность проводки трубы непосредственно до цоколя дома за счет «Единого оператора», рассказал глава «Газпром Межрегионгаз». В ряде регионов, к примеру, местные власти уже сейчас субсидируют такие затраты для льготников. Правда, могут возникнуть серьезные трудности из-за того, что такие работы будут проводиться на частном участке, так что пока базовая версия программы предполагает продводку газа лишь к его границе.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Даже по самым скромным подсчетам нужно от 200 тыс. для газификации дома.. даже с этой "бесплатной" программной.
Pilat
Послушайте, наивные вы все люди.
Я это уже прошёл и могу вам всё рассказать
Лет 10 тому назад, уже газпром за счет государства (или своих средств, не знаю) доводил трубу именно до цоколя.
Но дальше начинается цирк.
1. Вам надо сделать проект газификации дома. Если только хотите газовую плиту, то это не сложно, если хотите поставить газовый котел. уже гораздо сложнее, так как нужно еще иметь помещение не менее 9 куб. с окном и отдельным выходом и вентиляцией.
2. Проект нужно....согласовать.
3. Найти организацию которая вам все это воплотить в жизнь.
И за все это на каждом этапе будут требовать бабло. И не мало бабла.
Так что пенсионерам не светит ни какой газификации, даже если трубу до цоколя доведут.
Да и не только пенсионерам, я думаю, не светит.
azul
«возможность проводки трубы непосредственно до цоколя дома за счет «Единого оператора», рассказал глава «Газпром Межрегионгаз». В ряде регионов, к примеру, местные власти уже сейчас субсидируют такие затраты для льготников»
Интересен список этих регионов.
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