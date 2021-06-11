«Газпром Межрегионгаз» объяснил, как будет работать подписанный Путиным закон о бесплатном газопроводе до границ земельных участков

По словам Сергея Густова, функции по исполнению этого закона будут распределяться между самим ПАО «Газпром» и назначенным властями «Единым оператором газификации». Монополист на собственные средства будет строить отводы от магистральных газопроводов до региональных газораспределительных станций (ГРС). На эти цели в бюджете ПАО уже зарезервированы 526,1 млрд рублей. Из них примерно 128 млрд рублей будет потрачено уже в 2021 году.

Глава ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, как на практике будет исполняться закон о бесплатной газификации участков граждан, который в пятницу, 11 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Единый оператор» построит межпоселковые газопроводы от ГРС до газорегуляторных пунктов, а также распределительные внутрипоселковые газопроводы, которые должны будут подходить к границам земельных участков граждан.

Сейчас структуры «Газпрома» при содействии региональных и местных властей собирают информацию и уточняют данные о потребностях каждого конкретного населенного пункта в газификации. Сергей Густов сообщил, что вся информация будет обработана в ближайшее время, и через несколько недель будет обнародовано число внесенных в план домовладений. По предварительным данным, их будет примерно 1,5 миллиона. Соответственно, после этого будет понятен и объем требуемого финансирования.

Ожидается, что по итогам пятилетней программы потребление газа за счет новых потребителей вырастет примерно на 18 млрд куб. м, или на 7,5% от текущего уровня.

Вместе с тем граждан тоже ждут траты. «Котел, газовая плита, батареи для горячего водоснабжения, если они потребуются, бойлер и пр. — это основные расходы, — объяснил Сергей Густов. — Траты на подведение трубы от «шкафа» на границе участка непосредственно до дома и подключение составят лишь 5–10% от тех затрат, которые пойдут на приобретение газового оборудования».