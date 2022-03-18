Председатель петербургского комитета по энергетике покидает свою должность

Бедственное состояние оборудование ГУП ТЭК объясняется масштабными хищениями в сфере ЖКХ. Вновь построенные жилые дома продолжают обеспечиваться ресурсами по договорам с Застройщиками, которые не производят оплату за ресурсы, или производят символическую оплату. При этом с собственников помещений Управляющие организации деньги за КУ собирают, но НЕ ПЛАТЯТ ресурсникам, так как не имеют договоров. Деньги просто изчезают, а без денег сложно содержать оборудование в должном состоянии. Для примера в районе малоэтажной застройки Коломяги, где проживает около 50 тыс. чел, в течение 15 лет дома "не подключены" к ресурсноснабжающим организациям, так как Застройщик за 15 лет так и НЕ ПЕРЕДАЛ ресурсникам построенные сети. Все об этом знают, и Комитет по энергетике и Администрация Санкт-Петербурга. Недавно, после обращения депутата Боярского, "меры приняты", прокуратура подала в Приморский районный суд исковое заявление - дело ДЕЛО № 2-6631/2022. Тем временем деньги продолжают исчезать.