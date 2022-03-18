Председатель петербургского комитета по энергетике покидает свою должность

Как сообщает пресс-служба Смольного 18 марта, Бондарчук переходит на новое место работы. На какое, не уточняется.
Андрей Бондарчук был назначен председателем комитета в Петербурге в начале 2013 года (до этого он занимал аналогичную должность в Ленобласти), вскоре после того, как разразилось так называемое «трубное дело». Все это время обсуждалась идея объединения всех теплосетевых активов в руках города: инфраструктура находится в изношенном состоянии, каждая зима и каждый период испытаний сопровождаются регулярными прорывами. В последние годы бюджет инвестирует в адресную программу «Теплосети Санкт-Петербурга» и наращивает свою долю в ее капитале.
Одним из достижений стало получение ГУП ТЭК инфраструктуры обанкротившегося ПушТЭК — теперь предприятие реконструирует его сеть, которая находится в печальном состоянии.