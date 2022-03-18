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Председатель петербургского комитета по энергетике покидает свою должность

Глава смольнинского комитета по энергетике Андрей Бондарчук 21 марта покидает должность. Обязанности руководителя будет исполнять зампредседателя Светлана Мельникова.

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Как сообщает пресс-служба Смольного 18 марта, Бондарчук переходит на новое место работы. На какое, не уточняется.

Андрей Бондарчук был назначен председателем комитета в Петербурге в начале 2013 года (до этого он занимал аналогичную должность в Ленобласти), вскоре после того, как разразилось так называемое «трубное дело». Все это время обсуждалась идея объединения всех теплосетевых активов в руках города: инфраструктура находится в изношенном состоянии, каждая зима и каждый период испытаний сопровождаются регулярными прорывами. В последние годы бюджет инвестирует в адресную программу «Теплосети Санкт-Петербурга» и наращивает свою долю в ее капитале.

Одним из достижений стало получение ГУП ТЭК инфраструктуры обанкротившегося ПушТЭК — теперь предприятие реконструирует его сеть, которая находится в печальном состоянии.

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Комментарии (5)

VKuser282977996
Бедственное состояние оборудование ГУП ТЭК объясняется масштабными хищениями в сфере ЖКХ. Вновь построенные жилые дома продолжают обеспечиваться ресурсами по договорам с Застройщиками, которые не производят оплату за ресурсы, или производят символическую оплату. При этом с собственников помещений Управляющие организации деньги за КУ собирают, но НЕ ПЛАТЯТ ресурсникам, так как не имеют договоров. Деньги просто изчезают, а без денег сложно содержать оборудование в должном состоянии. Для примера в районе малоэтажной застройки Коломяги, где проживает около 50 тыс. чел, в течение 15 лет дома "не подключены" к ресурсноснабжающим организациям, так как Застройщик за 15 лет так и НЕ ПЕРЕДАЛ ресурсникам построенные сети. Все об этом знают, и Комитет по энергетике и Администрация Санкт-Петербурга. Недавно, после обращения депутата Боярского, "меры приняты", прокуратура подала в Приморский районный суд исковое заявление - дело ДЕЛО № 2-6631/2022. Тем временем деньги продолжают исчезать.
piterez
Комитет не по энергетике, а по монополизации и картелизации энергетических сетей... Результаты налицо....
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