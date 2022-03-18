Смольный заявил о задержке поставки запчастей для автобусов

Из-за санкций петербургские автобусы могут остаться без импортных комплектующих. Кроме роста стоимости запчастей, ожидаются большие задержки их доставки. Об этом 18 марта сообщил глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков в эфире телеканала «78».
Подвижной состав новых автобусов представлен белорусскими и отечественными брендами. Однако многие из них укомплектованы китайскими двигателями Weichai, с поставками которых возникают проблемы.
В Смольном пообещали, что задержки в поставке деталей не отразятся на транспортной реформе Петербурга. Подвижной состав закуплен с резервом. Ожидается, что уже 1 апреля на линии выйдет первая партия новых автобусов.
«Будут использоваться порядка 900 белорусских автобусов, около 250 ЛиАЗов, почти 1,5 тысячи «Волгобасов», а также выйдут на улицы города КАМАЗы. Но в любом случае в этих автомобилях есть импортные составляющие, в основном китайские двигатели. Проблем с ними нет», — сообщил Поляков.
Напомним, 17 марта стало известно, что ГТЛК, которая поставила в Петербург более 600 автобусов, поднимает ставки по лизинговым платежам.