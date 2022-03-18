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Смольный заявил о задержке поставки запчастей для автобусов

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Из-за санкций петербургские автобусы могут остаться без импортных комплектующих. Кроме роста стоимости запчастей, ожидаются большие задержки их доставки. Об этом 18 марта сообщил глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков в эфире телеканала «78».

Подвижной состав новых автобусов представлен белорусскими и отечественными брендами. Однако многие из них укомплектованы китайскими двигателями Weichai, с поставками которых возникают проблемы.

В Смольном пообещали, что задержки в поставке деталей не отразятся на транспортной реформе Петербурга. Подвижной состав закуплен с резервом. Ожидается, что уже 1 апреля на линии выйдет первая партия новых автобусов.

«Будут использоваться порядка 900 белорусских автобусов, около 250 ЛиАЗов, почти 1,5 тысячи «Волгобасов», а также выйдут на улицы города КАМАЗы. Но в любом случае в этих автомобилях есть импортные составляющие, в основном китайские двигатели. Проблем с ними нет», — сообщил Поляков.

Напомним, 17 марта стало известно, что ГТЛК, которая поставила в Петербург более 600 автобусов, поднимает ставки по лизинговым платежам.

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Комментарии (24)

266197170
Да это же значит, что скоро все пригордные и междугородные автобусы встанут.
муматор
транспортная реформа, однако.
Человек без лица
Один вопрос, это зрада или перемога?
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