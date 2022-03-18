Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы Центробанка

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Банка России. Об этом говорится утром 18 марта в Telegram-канале нижней палаты парламента.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильному комитету ГД вынести вопрос о переназначении Набиуллиной на заседание совета палаты 21 марта.



«Фонтанка» писала, что ранее Путин высоко оценил деятельность ЦБ и его руководителя Эльвиры Набиуллиной, чей очередной пятилетний срок на этом посту истекает в ближайшее время. При этом в Кремле заявили, что предлагаемую кандидатуру на должность главы Банка России заранее анонсировать не будут.

