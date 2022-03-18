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Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы Центробанка

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Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Банка России. Об этом говорится утром 18 марта в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильному комитету ГД вынести вопрос о переназначении Набиуллиной на заседание совета палаты 21 марта.

«Фонтанка» писала, что ранее Путин высоко оценил деятельность ЦБ и его руководителя Эльвиры Набиуллиной, чей очередной пятилетний срок на этом посту истекает в ближайшее время. При этом в Кремле заявили, что предлагаемую кандидатуру на должность главы Банка России заранее анонсировать не будут.

Эльвира Набиуллина является главой Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. До этого она занимала посты заместителя министра экономики (с 1997 г.) и министра экономического развития и торговли РФ (с 2007 г.)

Председатель Банка России назначается на должность Государственной думой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на должность главы ЦБ представляет президент страны не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Банка России.

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Комментарии (16)

264653831
много знает где чего и сколько поэтому надо держать ближе к телу.
Bad robot
В том то и дело, что ничто не мешало назначить снова её.
264874211
Чем долги заплатим? Как свое получим? Какими точными и квалифицированными мерами вернем украденное нагло и средь бела дня?
Остановим, хоть частично, криминальный экспорт капитала?
Входит ли перечисленное в реальные интересы Руководства и его главы ЦБ?
Эх, говори Москва, разговаривай Расея!
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