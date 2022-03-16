В Кремле не стали раскрывать, кого хотят видеть на посту главы Центробанка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на следующей неделе.
«Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет», — цитирует комментарий Пескова по этому поводу 16 марта РИА Новости.
Через неделю Путин должен внести в Госдуму РФ кандидатуру на должность главы Банка России. В декабре 2021 года Песков сообщал, что президент высоко оценивает деятельность ЦБ и его руководителя Эльвиры Набиуллиной, чей очередной пятилетний срок на этом посту истекает в ближайшее время.
Набиуллина является главой Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. До этого она занимала посты заместителя министра экономики (с 1997 г.) и министра экономического развития и торговли РФ (с 2007 г.)