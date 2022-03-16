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В Кремле не стали раскрывать, кого хотят видеть на посту главы Центробанка

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на следующей неделе.

«Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет», — цитирует комментарий Пескова по этому поводу 16 марта РИА Новости.

Через неделю Путин должен внести в Госдуму РФ кандидатуру на должность главы Банка России. В декабре 2021 года Песков сообщал, что президент высоко оценивает деятельность ЦБ и его руководителя Эльвиры Набиуллиной, чей очередной пятилетний срок на этом посту истекает в ближайшее время.

Набиуллина является главой Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. До этого она занимала посты заместителя министра экономики (с 1997 г.) и министра экономического развития и торговли РФ (с 2007 г.)

Председатель Банка России назначается на должность Государственной думой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на должность главы ЦБ представляет президент страны не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Банка России.

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Комментарии (24)

dedmoroz_5e4d8827384c2
очень плохая новость
piterez
Задача для школьников по логике:

с тонущего корабля сбежали 10 матросов, 2 боцмана и 1 старпом. Для того, чтобы корабль всплыл надо найти замену сбежавшим. Для этого есть много пингвинов на льдине, несколько дельфинов в море и куча тухлой рыбы на корабле.

Вопрос - что у капитана с головой, что корабль тонет, команда разбегается, а для замены на корабле только тухлая рыба?
KGB has yo
жириновский же!
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