Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из РФ

Власти Великобритании одобрили четвертый пакет санкций из-за спецоперации на Украине.
«Под ограничения попадут 350 российских физических и юридических лиц, в том числе экс-президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр России Михаил Мишустин, официальный представитель МИД России Мария Захарова и телеведущий Владимир Соловьев», — сообщает 15 марта «Коммерсант».
Кроме того, под британскими санкциями оказались некоторые сотрудники государственных СМИ: Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян и Антон Красовский.
Четвертый пакет рестрикций королевства также включает ограничения на криптовалютные операции с Россией.
25 февраля правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Позже в «черный список» включили владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу банка ВТБ Андрея Костина, главу «Транснефти» Николая Токарева и председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева.