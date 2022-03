Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из РФ

И все-таки... Почему ни США, ни ЕС, ни мелкобритания упорно не хотят обратить свой взгляд на таких персонажей как Набиуллина, Чубайс, Греф, Силуванов, Кудрин и им подобных? Это по классике? Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch"?