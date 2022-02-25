Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. На очереди — США

Правительство Великобритании ввело санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это следует из обновлений, внесенных 25 февраля в санкционный список на сайте Соединенного Королевства.
Отмечено, что рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова, если такие будут обнаружены в Великобритании.
CNN также сообщает, что США планируют ввести санкции против Путина уже в эту пятницу.
Ранее совет глав МИД одобрил пакет антироссийских санкций, согласованный ранее странами Евросоюза.