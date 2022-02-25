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Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. На очереди — США

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Правительство Великобритании ввело санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это следует из обновлений, внесенных 25 февраля в санкционный список на сайте Соединенного Королевства.

Отмечено, что рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова, если такие будут обнаружены в Великобритании.

CNN также сообщает, что США планируют ввести санкции против Путина уже в эту пятницу.

Ранее совет глав МИД одобрил пакет антироссийских санкций, согласованный ранее странами Евросоюза.

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Комментарии (4)

266410437
в британских газетах пишут что еще как последние РобинГуды давят на Абрамовича без санкций продать за полцены футбольный клуб.
266410437
Личный автомобиль Нива отберут, если Путин на нем в Европу поедет?
Бумажная клоунада и не более того.
Zingelshooher
Наши санкции: ступеньки на трапе к самолету ковбоя 40 см!!
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