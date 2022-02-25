Евросоюз заявил о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова

Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в санкционные списки. Об этом 25 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



При этом Боррель отдельно отметил, что Путин — это не русский народ. Financial Times ранее писала, что санкции против Путина и Лаврова предполагают заморозку их активов, но не запретят им поездки в Европу. Боррель заявил, что совет глав МИД одобрил пакет санкций против РФ, одобренный лидерами стран ЕС ранее.