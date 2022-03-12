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Основателя международной процессинговой компании ChronoPay арестовали на два месяца

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Мещанский районный суд Москвы 12 марта на два месяца заключил под стражу Павла Врублевского, основателя международной процессинговой компании ChronoPay. Ему вменяют уголовные статьи о мошенничестве и краже.

Предприниматель отправлен в СИЗО до 11 мая, сообщает пресс-служба столичных судов.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram
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О задержании Врублевского стало известно накануне. Следствие считает, что основатель ChronoPay и его знакомые с 2019 года «размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль».

Далее, под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение, злоумышленники похитили денежные средства большого круга лиц, сообщали в СК. Всего были задержаны четверо подозреваемых.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram

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Комментарии (2)

07A
С котом с одного курса! Убогие комерсы!
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