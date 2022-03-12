Основателя международной процессинговой компании ChronoPay арестовали на два месяца

Мещанский районный суд Москвы 12 марта на два месяца заключил под стражу Павла Врублевского, основателя международной процессинговой компании ChronoPay. Ему вменяют уголовные статьи о мошенничестве и краже.
Предприниматель отправлен в СИЗО до 11 мая, сообщает пресс-служба столичных судов.
О задержании Врублевского стало известно накануне. Следствие считает, что основатель ChronoPay и его знакомые с 2019 года «размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль».
Далее, под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение, злоумышленники похитили денежные средства большого круга лиц, сообщали в СК. Всего были задержаны четверо подозреваемых.