Столичная полиция задержала основателя международной процессинговой компании ChronoPay

«Предварительно установлено, что основатель ChronoPay Павел Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль», — говорится в сообщении ведомства.

В Москве полицейские задержали Павла Врублевского — основателя международной процессинговой компании ChronoPay. Его подозревают в мошенничестве, сообщает 11 марта МВД Медиа.

Следствие считает, что под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение злоумышленники похитили денежные средства большого круга лиц.

«При оперативном сопровождении ГУЭБиПК, ГУПЭ и Управления «К» МВД России проведено более 30 обысков в жилищах и офисных помещениях в городе Москве, Московской, Владимирской и Воронежской областях. Изъято более 100 единиц серверов и другой компьютерной техники, свыше 350 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве свидетелей допрошены 18 человек», — передает МВД.

В ближайшее время четверым задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.