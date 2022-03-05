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Вологжанин приехал в Петербург на праздники и остался без Porsche Cayenne

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Пару праздничных дней в Петербурге туристу из Вологодской области омрачили угонщики из Ленобласти. Им приглянулся его дорогой кроссовер.

В пятницу, 4 марта, в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Само преступление произошло еще в начале года. Вечером 6 января в полицию Гатчинского района обратился 34-летний житель Вологодской области, работающий ведущим специалистом в крупной электросетевой компании. Мужчина рассказал, что вот только 6 января приехал на несколько дней в Петербург как турист, и в этот же день, между 16:10 и 18:30, с парковки ТРЦ «Кубус» на Пушкинском шоссе в Гатчине кто-то угнал его Porsche Cayenne. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 марта.

Черный кроссовер 2018 года выпуска заявитель оценил в 5 150 000 рублей.

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Комментарии (2)

Cashmare
где ты, моя пучеглазая, где...
в вологде, в вологде, в вологде, где
мухомор
а других кайенов не будет :(
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