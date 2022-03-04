Еду в Ереван: Куда и на каких условиях переезжают из страны сотрудники российских и международных компаний

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Количество анкет соискателей из Петербурга, готовых к переезду за пределы России, за прошлую неделю выросло в 2,3 раза по отношению к предшествующей неделе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе hh.ru Северо-Запад. Однако пока минимальное количество работодателей на российских ресурсах официально предлагает переезд за пределы СНГ. «Фонтанка» убедилась, что массовый характер релокейт принял в головах и отдельных сферах. Первыми Россию покидают IT-специалисты и работники медиа.

Поисковики зафиксировали резкий всплеск запросов на информацию о переезде из России на прошлой неделе, когда было принято два судьбоносных решения: о признании республик Донбасса и начале специальной военной операции на Украине. Так, «Яндекс» с 21 по 27 февраля получил 19 738 запросов со словами «уехать из России», что почти в 3,8 раза больше, чем неделей ранее (5 208 запросов).



Еще после 21 февраля, в день признания ЛДНР, пользователи Сети стали аккумулировать в своих блогах актуальные предложения о работе, подразумевающие релокацию. В основном они касались IT-специалистов, а также сотрудников в сфере продаж, финансов и на стыке IT и медицины.

«Просто вклинюсь и упомяну, что в компанию в Таллинне ищут front-end разработчиков. <...> Для переезда помогают на старте: оплачивают билеты и месяц проживания», — писал в Twitter пользователь Pavel.

«Разработчики, го к нам работать. У нас есть:

— релокационный пакет в Прагу «всё включено»

— классный офис, в который можно совсем не ходить

— офигенный маскот

— самые человечные интервью в фаангах

— шанс попасть прям ко мне в команду

Пишите в личку, всё расскажу-покажу», — предложил Cyberemo.

«Dynatrace релоцирует в Австрию. Из России много людей переехало к нам, процесс налажен. Сейчас набираем в R&D по всем фронтам, в том числе и на open source», — написал Oleg Nenashev.

«Лондон, мобильный геймдев. Нужны дата саентисты (могу рассказать подробней), разработчики (Unity), геймдизайнеры, продакты, продюсеры, бэкенд и devops, и не только. Полная оплата релокации + юрист для сбора бумажек», — сообщил пользователь с непростым никнеймом «У дзена проблемы с постижением ивана».



Часть подобных твитов уже недоступна, поскольку пользователи скрыли свои профили от посторонних глаз.

Как сообщили «Фонтанке» в HeadHunter, за неделю с 21 по 28 февраля соискатели-россияне разместили на сайте около 2 200 резюме, в которых указали, что готовы к переезду за пределы России. Чуть больше 400 резюме из них оказались от петербуржцев.

«По сравнению с неделей с 14 по 20 февраля число резюме с указанием желания или возможности переезда в целом по стране выросло в 1,2 раза, по Петербургу — в 2,3 раза. Судя по данным резюме, чаще всего на переезд соглашаются соискатели с опытом работы от 6 лет и в возрасте от 30 до 40 лет», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Что касается вакансий, размещенных за тот же период, работодатели в целом по России опубликовали около 7 500 предложений, предусматривающих переезд внутри страны и за ее пределами. Всего немногим более 300 из них предлагали переезд за границу. Большинство таких вакансий пришлось на страны СНГ.



Например, в столице Узбекистана Ташкенте и городе Коканде искали руководителей отдела обучения и развития персонала (T&D | L&D) с зарплатой до 3 000 USD на руки (333 тыс. рублей по нынешнему биржевому курсу). А в белорусском Бресте потребовался директор производственного предприятия, входящего в холдинг «Горизонт». Это крупнейший в республике производитель потребительской электроники и бытовой техники. Зарплата в объявлении не указана.

Вакансии с переездом в страны ЕС, Азии, Северной и Южной Америки исчисляются десятками. Среди них объявление о поиске Middle FullStack разработчика для международной маркетинговой компании Ortnec с зарплатой до 3 700 EUR (455 тыс. рублей по нынешнему биржевому курсу) и переездом на Кипр, руководителя производства компании Check-Zimmer в Лейпциге, дизайнера-модельера обуви в Mascotte с переездом в китайские регионы Венчжоу или Фудзянь, заместителя коммерческого директора в Республике Конго.

Первыми из страны стали выезжать айтишники и представители смежных специальностей, петербуржцы тут не стали исключением. В основном на рынке представлены международные компании, работающие с клиентами по всему миру и заинтересованные в том, чтобы сотрудники не прекращали работу ни на день. Насколько известно «Фонтанке», часть из них предложили своим специалистам помощь при переезде. Чаще всего выбор падает на ближайшие безвизовые страны, такие как Грузия, Армения, или на страны ЕС.



«Предложили в будущем на пмж в Польшу. Визу помогают сделать, билеты оплачивают, вроде как возмещают затраты на проживание за какое-то время. Как только началось все, предложили в Стамбул, потом еще появилась возможность в Грузию или Армению полететь», — рассказал «Фонтанке» сотрудник международной IT-компании со штатом более 200 человек, пожелавший остаться анонимным. Офисы фирмы располагаются в России, Белоруссии, Польше и других странах Европы. В петербургском, по словам источника, вместе с ним работает около 10 человек. Все они задумались о переезде, но фактически уехал пока только один.



«Много кто из Белоруссии уехал, из России немного. Я в Польшу не собираюсь, но если станет невозможно комфортно жить — гражданская война, экономический упадок, занавес, — то буду задумываться о переезде», — добавил петербуржец.

Житель Петербурга Иван, сотрудник американской компании по разработке программного обеспечения с офисами в 10 странах, тоже рассказал «Фонтанке», что работодатель рекомендовал всем сотрудникам уехать из России, как только начались боевые действия на Украине. Для релокейта предлагались те города, где есть офисы компании, в том числе Ереван, куда он и отправился.



«Каждому скинули по сто тысяч на билеты. Сотрудников в Петербурге около двухсот, и ещё по всей России удалённо работают люди тоже. Переехала где-то половина, с домашними животными, с детьми, остальные собираются, не слышал, чтобы кто-то хотел остаться, — говорит он. — Трудностей никаких не возникло. Всех пропускали. Рассказывают, что группу одну расспрашивали наши пограничники. Они честно сказали, как обстоят дела. Их поблагодарили за честность и выпустили. Пограничники сказали, что видят, что летят много программистов с ноутбуками, но никто не говорит правду, все говорят, что на отдых».

Сотрудники ищут жилье сами, но компания пообещала компенсировать затраты на первое время. «Виза в Армению не нужна, так что сейчас это не переезд, а просто длительная командировка. Все были испуганы и хотели в безопасное место побыстрее. Сейчас уже отпускает волнение, и многие даже думают вернуться назад, если всё утихнет. Дома у многих пожилые родители, какие-то обязательства, кредиты и ипотеки», — отмечает Иван.



Кроме того, о релокации всерьез задумываются медийщики. За последние дни Роскомнадзор ограничил доступ к ряду СМИ, в том числе к изданию Meduza* (включено в реестр СМИ-иноагентов), радиостанции «Эхо Москвы», телеканалу «Дождь»** (включен в реестр СМИ-иноагентов), «Русской службе BBC». 4 марта о приостановке работы из-за большого количества ограничений для СМИ заявило издание Znak.com.

На фоне этого проект о журналистике и сообщество работников медиа «Мы и Жо» запустили сбор резюме готовых к переезду из России медиаспециалистов для работодателей, которые смогут принять их в других странах.

«С 24 февраля большинство независимых журналистов и медийщиков задумались об отъезде. Но, как сказал мой давний знакомый: «Надо было в IT идти. С профессией „журналист» очень сложно…» — объяснил ситуацию в своем telegram-канале Александр Амзин, автор «Мы и Жо» и бывший издатель The Bell.

Проект опубликовал документ, в котором публикуется список потенциальных сотрудников для работодателей. Как сообщил «Фонтанке» Амзин, в списке сейчас более 600 соискателей, еще около полусотни находятся в очереди. По его словам, к списку имеют доступ несколько десятков работодателей. «Данных по составу и предложениям нет, это, понятное дело, приватная вещь. Имена мы шифруем», — подчеркнул медиаменеджер.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

* — СМИ признано иноагентом в 2021 году, номер в реестре Минюста — 18.

*** — СМИ признано иноагентом в 2021 году, номер в реестре Минюста — 35.

