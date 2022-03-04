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Кадыров попросил Путина дать приказ о взятии Киева и Харькова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 4 марта в своём телеграм-канале обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» о взятии Харькова, Киева и других украинских городов, дать бойцам «проявить себя по полной».

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — заявил Кадыров.

Он считает, что «переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо», но там гибнут «наши братья, наши близкие и друзья».

Кадыров уверен, что «все эти переговоры ни к чему не приведут», «чем больше мы тянем, тем больше они придумывают всякие эти бумаги, санкции».

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Комментарии (14)

Савва Морозов
Понятно, что все эти переговоры - попытки одних оттянуть свой алес, а других - выяснить местоположение зеленского, который, всяк, в бункере не укыиивэ, правда и первые вилюят - с польши летят. сразу надо было захватывать всех лидеров нациков.
AndrewBarsik
Словосочетание "мои бойцы" следует квалифицировать как признание в создании незаконного вооруженного формирования.
Печенеги и половцы
Провокатор. Чеченцы закончатся через 30 минут городских боев.
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