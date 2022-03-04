Кадыров попросил Путина дать приказ о взятии Киева и Харькова

Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 4 марта в своём телеграм-канале обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» о взятии Харькова, Киева и других украинских городов, дать бойцам «проявить себя по полной».



«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — заявил Кадыров.

