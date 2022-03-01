«Невозможно вывести миллиард без следов». Горсуд Петербурга оставил в СИЗО владельца «Рив Гош» Августа Мейера

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на постановление о продлении ареста владельцу «Рив Гош» и экс-совладельцу «Юлмарта» Август Мейеру и оставил это решение в силе. Бизнесмен пробудет в СИЗО до 1 июня.



Как сообщили 1 марта в объединенной пресс-службе судов города, адвокат просила для подзащитного домашний арест или залог до 25 млн рублей. В числе положительных характеристик она указывала его любовь к жене, детям и Родине.



Уточняется, что накануне к Мейеру приезжал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге.

