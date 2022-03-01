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«Невозможно вывести миллиард без следов». Горсуд Петербурга оставил в СИЗО владельца «Рив Гош» Августа Мейера

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Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на постановление о продлении ареста владельцу «Рив Гош» и экс-совладельцу «Юлмарта» Август Мейеру и оставил это решение в силе. Бизнесмен пробудет в СИЗО до 1 июня.

Как сообщили 1 марта в объединенной пресс-службе судов города, адвокат просила для подзащитного домашний арест или залог до 25 млн рублей. В числе положительных характеристик она указывала его любовь к жене, детям и Родине.

Уточняется, что накануне к Мейеру приезжал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге.

«Невозможно вывести миллиард без следов, — объяснил ему бизнесмен, добавив, что у следствия нет ничего, — no facts, no witnesses, no evidence» (ни фактов, ни свидетелей, ни доказательств — пер. с англ.). Он также заявил, что деньги, выданные «Юлмарту», ушли поставщикам.

В начале февраля стало известно, что Московский районный суд продлил ранее избранные меры пресечения для Мейера и его жены. Бизнесмена решили оставить в СИЗО, а его супругу — под домашним арестом.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна были задержаны 8 декабря прошлого года. Их обвиняют в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

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Комментарии (2)

AlBerkut
Родину любит?
А не уточнил, что под родиной данный гражданин понимает? 😉😂😂
Денеб
«Невозможно вывести миллиард без следов». Горсуд Петербурга оставил в СИЗО владельца «Рив Гош» Августа Мейера.... Согласен.... невозможно....
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