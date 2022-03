«Невозможно вывести миллиард без следов». Горсуд Петербурга оставил в СИЗО владельца «Рив Гош» Августа Мейера

«Невозможно вывести миллиард без следов, — объяснил ему бизнесмен, добавив, что у следствия нет ничего, — no facts, no witnesses, no evidence» (ни фактов, ни свидетелей, ни доказательств — пер. с англ.). Он также заявил, что деньги, выданные «Юлмарту», ушли поставщикам.



В начале февраля стало известно, что Московский районный суд продлил ранее избранные меры пресечения для Мейера и его жены. Бизнесмена решили оставить в СИЗО, а его супругу — под домашним арестом.



Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна были задержаны 8 декабря прошлого года. Их обвиняют в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».