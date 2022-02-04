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25 миллионов не помогли болеющему Августу Мейеру покинуть СИЗО

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Московский районный суд продлил ранее избранные меры пресечения для совладельца «Рив Гош» Августа Мейера и его жены. Бизнесмен остается в СИЗО, его супруга — под домашним арестом. Об этом 4 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Август Мейер просил домашний арест или залог в 25 млн рублей. Защита представила документы от АО «КО «Любимый край»» о том, что возможность внесения такого крупного залога есть. Адвокат вновь ссылался на невиновность своего подзащитного, указывал, что вменяемое относится к сфере предпринимательской деятельности. Сам Мейер считает, что строгая мера — это способ возврата денег потерпевшим. Защита обратила внимание суда на то, что здоровье бизнесмена в СИЗО ухудшилось, а медпомощь ему не оказывается.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна были задержаны 8 декабря. Бизнесменов обвиняют в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

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