25 миллионов не помогли болеющему Августу Мейеру покинуть СИЗО

Московский районный суд продлил ранее избранные меры пресечения для совладельца «Рив Гош» Августа Мейера и его жены. Бизнесмен остается в СИЗО, его супруга — под домашним арестом. Об этом 4 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Август Мейер просил домашний арест или залог в 25 млн рублей. Защита представила документы от АО «КО «Любимый край»» о том, что возможность внесения такого крупного залога есть. Адвокат вновь ссылался на невиновность своего подзащитного, указывал, что вменяемое относится к сфере предпринимательской деятельности. Сам Мейер считает, что строгая мера — это способ возврата денег потерпевшим. Защита обратила внимание суда на то, что здоровье бизнесмена в СИЗО ухудшилось, а медпомощь ему не оказывается.