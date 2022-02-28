С улиц Петербурга убрали более 3,5 млн кубометров снега. Эта зима почти поставила рекорд десятилетия

Зима 2021/22 года подбирается к рекордному за десятилетие количеству вывезенного с улиц снега. Еще две недели назад она была третьей среди снежных сезонов по этому параметру, но уже продвинулась до второго места, уступая лишь рекорду трехгодичной давности.
На 28 февраля дорожные предприятия собрали и вывезли с петербургских улиц более 3 миллионов 583 тысяч кубометров снега и сколотой наледи, сообщает в понедельник пресс-служба комитета по благоустройству. Больше за последнее десятилетие было только зимой 2018/19 года, когда с городских улиц вывезли более 3,7 миллиона «кубов» снежных масс.
За минувшую неделю, с 21 по 27 февраля, на утилизацию отправили больше 219 тысяч кубометров снега, при этом первоочередной задачей сейчас стало снятие снега с газонов. А в последние дни в Петербурге установилась чуть морозная погода без осадков, и помимо вывоза снега дорожники обрабатывают проезжую часть и тротуары солевыми растворами — они и скользкости образоваться мешают, и облегчают сбор пыли и грязи подметально-уборочной техникой. К мойке городских дорог комитет приступит, когда установится стабильный «плюс». Как правило, это происходит в конце марта — начале апреля.
В понедельник, 28 февраля, петербургские улицы чистят от льда и снега и обрабатывают противогололедными материалами 907 машин и 1191 дворник. Сады, скверы и парки приводят в порядок еще 213 машин и 790 специалистов.