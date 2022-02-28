С улиц Петербурга убрали более 3,5 млн кубометров снега. Эта зима почти поставила рекорд десятилетия

Зима 2021/22 года подбирается к рекордному за десятилетие количеству вывезенного с улиц снега. Еще две недели назад она была третьей среди снежных сезонов по этому параметру, но уже продвинулась до второго места, уступая лишь рекорду трехгодичной давности.

На 28 февраля дорожные предприятия собрали и вывезли с петербургских улиц более 3 миллионов 583 тысяч кубометров снега и сколотой наледи, сообщает в понедельник пресс-служба комитета по благоустройству. Больше за последнее десятилетие было только зимой 2018/19 года, когда с городских улиц вывезли более 3,7 миллиона «кубов» снежных масс.