Нынешняя зима в Петербурге стала третьей за 10 лет по количеству вывезенного снега

За минувшую неделю циклоны насыпали Петербургу еще 9 сантиметров снега. С начала месяца в городе было всего два бесснежных дня, хотя температура для зимы держится вполне теплая. Дорожникам приходится одновременно убирать и снег, и талую воду.
С 7 по 13 февраля с петербургских дорог собрали и вывезли почти 242 тысячи кубометров снега — это более 12 тысяч наполненных самосвалов, сообщает 14 февраля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. В середине недели коммунальщики преодолели рубеж в 3 миллиона «кубов» вывезенного за сезон снега, что уже сделало нынешнюю зиму третьей по этому показателю за последние 10 лет.
Помимо пунктов утилизации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» снег вывозят на площадки временного складирования. На прошедшей неделе в дополнение к семи работавшим ранее открыли еще два пункта: в Кронштадте и Петергофе. Они призваны восполнить мощности пунктов «Водоканала», часть которых к середине зимы приостановила работу до окончания сезона из-за заполненности.
В понедельник, 14 февраля, улицы Петербурга чистят и обрабатывают 918 машин и 1233 дворника. Еще 204 машины и 847 специалистов садово-парковых хозяйств работают в садах, скверах и парках. Одновременно с уборкой снега бригады дорожников прочищают патрубки водоприемных устройств, чтобы талая вода уходила с дорог в ливневую канализацию. При необходимости их прочищают парогенератором. Всего на городских дорогах Петербурга в ведении комитета оборудовано почти 25 тысяч патрубков.