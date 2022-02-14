Нынешняя зима в Петербурге стала третьей за 10 лет по количеству вывезенного снега

За минувшую неделю циклоны насыпали Петербургу еще 9 сантиметров снега. С начала месяца в городе было всего два бесснежных дня, хотя температура для зимы держится вполне теплая. Дорожникам приходится одновременно убирать и снег, и талую воду.

С 7 по 13 февраля с петербургских дорог собрали и вывезли почти 242 тысячи кубометров снега — это более 12 тысяч наполненных самосвалов, сообщает 14 февраля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. В середине недели коммунальщики преодолели рубеж в 3 миллиона «кубов» вывезенного за сезон снега, что уже сделало нынешнюю зиму третьей по этому показателю за последние 10 лет.