Почти миллион подписей собрали пацифистские петиции жителей России

Поделиться Поделиться







В поддержку действий российской власти высказался боксер Александр Поветкин, увидевший в них желание «встать на защиту простых людей» и «дать отпор нацизму». Гроссмейстер Сергей Карякин пожелал Владимиру Путину «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач». А певица Елена Север поддержала медиаменеджера Маргариту Симоньян, заговорившую о «восьми годах» кровопролития на Донбассе.

«Мы все знаем, что восемь лет шла война в Донбассе, восемь лет болело сердце за тех, кто там живёт, за матерей, за детей, которые каждый день находились в страшных условиях войны. И, как справедливо сказал наш президент, за эти восемь лет ничего ни на миллиметр не сдвинулось для выполнения Минских соглашений», — приводит ее слова Russia Today.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неприемлемой позицией и предательством народа подход ряда выступающих против операции на Украине деятелей культуры, припомнив им работу на государство: «Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях» В своем особом жанре выступил «маэстро» Понасенков, заинтриговавший десятки тысяч своих подписчиков: «Обращаюсь ко всем официальным органам РФ, любой ценой донесите до шефа, до адъютантов тех, кто сейчас рядом с ним, что я, лично я знаю как и МОГУ немедленно обеспечить ему то, что он хочет — и без гибели людей. И это устроит все стороны! Меня знают в России, в Украине и на Западе. Знают и простые люди, и принимающие решения! Я все могу решить». Но самым ярким трендом стало обилие петиций — которые появились от самых разнообразных объединений. Из них самыми многочисленными стали открытое письмо российских работников культуры и искусства, собравшее 16 000 подписей, открытое письмо российских врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров (6136 на момент подготовки публикации), открытое письмо представителей российской ИТ-индустрии (20 748), письмо студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов (11 415), открытое письмо архитекторов и градостроителей (5300), открытое письмо российских дизайнеров и иллюстраторов (7 836), письмо ученых и научных журналистов (4100) и открытое письмо российских учителей (3372).