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Почти миллион подписей собрали пацифистские петиции жителей России

Артисты, спортсмены, ученые продолжают публиковать открытые письма к соотечественникам и президенту. Среди них есть как «авторские», единоличные — так и групповые: граждане стали объединяться по профессиональному признаку.

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В поддержку действий российской власти высказался боксер Александр Поветкин, увидевший в них желание «встать на защиту простых людей» и «дать отпор нацизму». Гроссмейстер Сергей Карякин пожелал Владимиру Путину «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач». А певица Елена Север поддержала медиаменеджера Маргариту Симоньян, заговорившую о «восьми годах» кровопролития на Донбассе.

«Мы все знаем, что восемь лет шла война в Донбассе, восемь лет болело сердце за тех, кто там живёт, за матерей, за детей, которые каждый день находились в страшных условиях войны. И, как справедливо сказал наш президент, за эти восемь лет ничего ни на миллиметр не сдвинулось для выполнения Минских соглашений», — приводит ее слова Russia Today.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неприемлемой позицией и предательством народа подход ряда выступающих против операции на Украине деятелей культуры, припомнив им работу на государство: «Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях»

В своем особом жанре выступил «маэстро» Понасенков, заинтриговавший десятки тысяч своих подписчиков:

«Обращаюсь ко всем официальным органам РФ, любой ценой донесите до шефа, до адъютантов тех, кто сейчас рядом с ним, что я, лично я знаю как и МОГУ немедленно обеспечить ему то, что он хочет — и без гибели людей. И это устроит все стороны! Меня знают в России, в Украине и на Западе. Знают и простые люди, и принимающие решения! Я все могу решить».

Но самым ярким трендом стало обилие петиций — которые появились от самых разнообразных объединений. Из них самыми многочисленными стали открытое письмо российских работников культуры и искусства, собравшее 16 000 подписей, открытое письмо российских врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров (6136 на момент подготовки публикации), открытое письмо представителей российской ИТ-индустрии (20 748), письмо студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов (11 415), открытое письмо архитекторов и градостроителей (5300), открытое письмо российских дизайнеров и иллюстраторов (7 836), письмо ученых и научных журналистов (4100) и открытое письмо российских учителей (3372).

Среди тех, кто публиковал обращения, — антропологи, аниматоры, сценаристы, юристы, работники индустрии моды и красоты, сотрудники благотворительных организаций, кинооператоры, рестораторы, комики, экономисты и даже муниципальные депутаты.

«Никакие геополитические предлоги, никакие формальные цели не стоят жизней людей — и никакая пропаганда не должна убедить вас в обратном», — говорится, например, в обращении кинооператоров, опубликованном журналом «Искусство кино».

«Сегодня мы являемся свидетелями страшных, трагических событий, когда гибнут не только военнослужащие, но и мирные граждане, — отметили члены совета Федеральной палаты адвокатов России. — Все это происходит в соседней стране, с нашим братским народом. Такие события не могут происходить в 21 веке, слишком высокую цену наши деды и прадеды заплатили за мир в прошлом веке. Призываем всех, от кого это зависит, прекратить военные действия и начать мирные переговоры».

Но самой многочисленной стала общая петиция на сайте Change.org, которая сама по себе к вечеру 28 февраля превысила 900 тысяч подписей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

Mikle776
уже писал, но повторюсь... многим мозги пропагандой отшибло (
Если бы население ЛДНР было против украинской власти, то почему оно не нападает на солдат ВСУ, а наоборот вступает в ряды самообороны? Уверен, что кремлевские стратеги рассчитывали на то, что русскоязычное (русские) население будет приветствовать своих освободителей! НО что то пошло не так...
У меня есть конкретные примеры из Одессы, где русские получили автоматы и готовятся к встрече оккупантов...
Скорее всего на Украине есть нацисты (бандеровцы)... но нет угнетения русского населения о котором любят говорить по ТВ. Да, где то требуют знания русского языка... тут на мой взгляд перебор... но русских никто там не гнобил... по крайней мере мои знакомые этого не говорили
Такое впечатление, что руководители страны информацию получают от Скабеевой, Соловьева и прочих экспертов
pila_grigoryeva
а где эти заукроинцы были когда расстреливали Донбасс
а где были сами укроинцы когда расстреливали 8 лет Донбасс и сжигали Одессу
У нас уже стойкий эвфемизм -антивоенные акции это значит антирусские
Хорошо хоть эти меладзе урганты галкины и прочие негодяи русофобы расчехлились
Им дорога на запад или куда угодно В РФ им делать нечего
Mazzzz
Я понял , вы не В Ольгино сидите , вы сидите в тюрьмах и от туда строчите , актив ! Как же я раньше не додумался ?!
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