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Число подписавших петицию за мир с Украиной превысило 800 тысяч человек

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Печать

Петиция на сайте Change.org, авторы которой требуют «немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина», набрала к утру 27 февраля свыше 820 тысяч подписей.

Администрация платформы отметила ее популярность комментарием о том, что, при получении 1 000 000 подписей, эта петиция, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на данный момент.

В тексте документа сторонники мира объявляют о начале формирования антивоенного движения в России и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста, а также называют «военными преступниками» тех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины и санкционировал «агрессивную пропаганду» в российских медиа.

Авторы обращаются к людям с призывом вступать в антивоенное движение: «Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений».

Петиция была создана 3 дня назад правозащитником Львом Пономаревым (признан в России физлицом, выполняющим функции иностранного агента).

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Комментарии (34)

VOROBEJ
Если это война, а не спецоперация,пора принимать меры внутри страны.Закрыть все инфосредства предателей с принятием соответ.закона.Временно.И вводить против них адские санкции.
e6702
Фонтанка, убери упырей из комментариев!!! Это горе, люди гибнут!!! Вас читают миллионы... А эти уроды глумятся!!!
hayalci33
Судя по петиции, градус адекватности в обществе близится к нулю.
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