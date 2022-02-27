Число подписавших петицию за мир с Украиной превысило 800 тысяч человек

Петиция на сайте Change.org, авторы которой требуют «немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина», набрала к утру 27 февраля свыше 820 тысяч подписей.

Администрация платформы отметила ее популярность комментарием о том, что, при получении 1 000 000 подписей, эта петиция, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на данный момент.

В тексте документа сторонники мира объявляют о начале формирования антивоенного движения в России и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста, а также называют «военными преступниками» тех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины и санкционировал «агрессивную пропаганду» в российских медиа.