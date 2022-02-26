FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны показывает, как российские и украинские силовики вместе мирно охраняют Чернобыль

4
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Минобороны РФ информирует о том, что подразделения ВДВ России совместно с нацгвардией Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции.

«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. <...> Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — отмечается в сообщении.

На видео Минобороны — взаимодействующие военнослужащие двух стран.

На станции продолжает в штатном режиме работать персонал. Сотрудники отслеживают радиоактивную обстановку и обслуживают АЭС, отмечают в Минобороны.

Напомним, российские военные, по сообщению Минобороны, установили полный контроль над территорией в районе Чернобыльской АЭС 25 февраля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266108100
Мирно охраняют под дулом путинского оружия.
VKuser147300488
это хорошая новость..есть адекватные люди на Украине..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний