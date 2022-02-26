Минобороны показывает, как российские и украинские силовики вместе мирно охраняют Чернобыль

Минобороны РФ информирует о том, что подразделения ВДВ России совместно с нацгвардией Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции.
«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. <...> Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — отмечается в сообщении.
На видео Минобороны — взаимодействующие военнослужащие двух стран.
На станции продолжает в штатном режиме работать персонал. Сотрудники отслеживают радиоактивную обстановку и обслуживают АЭС, отмечают в Минобороны.
Напомним, российские военные, по сообщению Минобороны, установили полный контроль над территорией в районе Чернобыльской АЭС 25 февраля.