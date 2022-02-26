Время сажать перцы: когда сеять овощи на рассаду в 2022 году

Мало просто бросить семена в землю — за ними теперь надо присматривать и ухаживать Фото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кажется, только вчера закончился садово-огородный сезон, как настало время заниматься рассадой. Некоторые культуры из-за их длительного периода созревания надо успеть высадить до первых дней марта, чтобы получить урожай вовремя, а не в середине августа, к примеру. Это, прежде всего, баклажаны, перцы и сельдерей. Следом за ними — помидоры, огурцы и капуста. Рассказываем, когда всё это надо посадить и каких правил придерживаться.

Как определить время посева?

Срок посадки семян определяется двумя факторами — вегетационным периодом и климатом. Например, у баклажана со дня посева семян до того момента, когда саженец нужно высадить, проходит 70–90 дней, а в Центральном Черноземье теплая погода окончательно устанавливается в конце мая — начале июня. Соответственно, у вас есть 2,5–3 месяца до высадки. Получается, сеять рассаду баклажана нужно в конце февраля — начале марта.



Шпаргалка для тех, кто хочет рассчитать время посева правильно Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что лучше проращивать рассадой?

В России рассада — это вынужденная мера, а не прихоть. Из-за прохладного климата рассадным методом садоводы выращивают практически всё, но главное — томаты, перцы, баклажаны и огурцы. Реже на рассаду сажают лук, капусту, сельдерей, тыкву и кабачки. Рассадой выращивают многие цветы (например, петунию, эустому и бархатцы) и травы (чабрец, базилик, петрушку и мелиссу). И вот какую рассаду нужно посадить в ближайшее время:



Когда сеять овощи на рассаду в 2022 году Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Но рассчитать дату посева овощей недостаточно. Нужно еще правильно этот самый посев провести. И здесь можно наломать палок. Чтобы этого не произошло, будем учиться на ошибках, которые нередко допускают садоводы, особенно начинающие.

Неправильно подготавливают почву

Почва из сада или из горшков с комнатными растениями для рассады не подойдет. Здоровую рассаду обеспечит свежая и стерильная смесь. Перед тем как наполнить контейнер, грунт нужно сделать влажным и рассыпчатым. Увлажнить посадочную смесь лучше в ведре. Когда она будет готова, заполните контейнеры и плотно утрамбуйте почву, чтобы устранить пустоты.



— Земля для рассады бывает разных составов, однако она должна соответствовать определенным требованиям, — говорит агроном Светлана Боева. — Грунт должен быть плодородным и сбалансированным, насыщенным макро- и микроэлементами в той форме, в которой растения сумеют их принять. Почва для рассады должна быть легкой, пористой и рыхлой, чтобы сквозь нее к корням растений поступал кислород. Кроме того, грунт должен быть гигроскопичным, то есть поглощать водяные пары из воздуха, и содержать полезную микрофлору. А водородный показатель почвы для рассады должен быть в пределах 6,5–7.

А вот чего в грунте для рассады быть не должно, так это токсинов (если вы решили брать почву из, скажем так, среды обитания, идите за ней в лес, рощу или на лесопосадки), активно разлагающихся компонентов (процесс разложения повышает температуру, и корневая система сеянцев может погибнуть) и глины (она любой грунт сделает непригодным для рассады).

Не соблюдают температурный режим

У разных растений разная требовательность к теплу. По этому критерию рассаду делят на три группы:



холодостойкие (все виды капусты) — 14–18 ºC днем, 6–10 ºC ночью;

умеренные (сельдерей, лук, свекла, салат, картофель) — 16–18 ºC днем, 12–14 ºC ночью;

требовательные к теплу (баклажаны, перец, огурцы, тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы, томаты, фасоль) — 20–24 ºC, 10–16 ºC ночью.

У рассады, выращенной при постоянной и оптимальной температуре, сеянцы отличаются крепким здоровьем и впоследствии более высокой урожайностью. Небольшое и кратковременное снижение температуры может привести к задержке роста рассады, а повышение температуры способствуют тому, что у сеянцев вытягиваются стебли и мельчают листья.

Чтобы не заморозить рассаду, нужно держать ее в месте с достаточно высокой температурой. Но подоконник для этого вряд ли подойдет. На нем, конечно, больше всего солнечного света, но в то же время подоконник — худшее место для рассады из-за перепадов температур: холодный воздух от окна против теплого от батареи.

— Рассаду нужно обязательно держать в теплом месте при температуре 25–28 градусов, — советует агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — При более низких показателях рассада просто погибнет. Ни в коем случае не ставьте их на подоконник после того, как посеяли. Правильное выращивание рассады напрямую влияет на ее урожайность. Лучше поставьте рассаду на отдельный стол, но с доступом солнечного света.



Как только появятся первые всходы, температуру надо понизить: до 6–8 ºC для холодостойких культур, до 15–18 ºC для бахчевых и до 12–14 ºC для теплолюбивых.

Неправильно пикируют

— Время пересаживать более сильные сеянцы в отдельные емкости приходит, когда ростки вырастут до 3–5 см в высоту и начнут выпускать вторую пару листьев, — говорит агроном Светлана Боева. — Пикировка нужна для того, чтобы увеличить площадь питания и степень освещения каждого сеянца. Растения осторожно вынимают из грунта вилкой, поддерживая их за семядольные листочки и, слегка укоротив их корни, пересаживают в отдельную посудину, заглубив в грунт по самые семядоли.

Некоторые растения слишком хрупкие и повреждаются при пересадке, а культурам с глубокими стержневыми корнями пикировка вообще противопоказана. Например, пикировка хороша для томатов, а вот баклажаны и перцы к ней слишком чувствительны. Их эксперты советуют сеять сразу в торфяные стаканчики, чтобы не проводить пикировку и не подвергать сеянцы лишним испытаниям.