В Петербурге ждут ветер: сады и скверы закрывают для посетителей

Комитет по благоустройству Петербурга закрывает 14 городских садов и скверов, сообщает 25 февраля пресс-служба ведомства. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в городе усилится ветер, и его порывы могут достигать 18–20 метров в секунду.

Для безопасности горожан в Петербурге закрываются и Екатерининский сквер, Казанский и сквер Галины Старовойтовой, а также 11 садов: Таврический, Сан-Галли, Овсянниковский, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский, сад Веры Слуцкой и «Василеостровец». Ветреная погода сохранится и в субботу. Ранее в Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 8 утра 26 февраля.