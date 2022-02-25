В Петербурге ждут ветер: сады и скверы закрывают для посетителей

Комитет по благоустройству Петербурга закрывает 14 городских садов и скверов, сообщает 25 февраля пресс-служба ведомства. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в городе усилится ветер, и его порывы могут достигать 18–20 метров в секунду.
Для безопасности горожан в Петербурге закрываются и Екатерининский сквер, Казанский и сквер Галины Старовойтовой, а также 11 садов: Таврический, Сан-Галли, Овсянниковский, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский, сад Веры Слуцкой и «Василеостровец». Ветреная погода сохранится и в субботу. Ранее в Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 8 утра 26 февраля.
В пятницу, 25 февраля, на территориях зеленых насаждений работают 211 единиц техники и 759 специалистов садово-парковых хозяйств. Садовники готовы и к уборке поваленных ветром деревьев, отмечают в комитете. Городские дороги чистят от снега и мусора и обрабатывают от гололедицы 909 машин и 1201 дворник.