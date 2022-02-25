В Петербурге начались суды над задержанными на антивоенной акции. Первый пошёл под арест

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 февраля с протестовавшими работают девять судов. Больше всего материалов — 37 — поступило в Красносельский, двадцать зарегистрировал Московский, в Колпинском на один больше. В Приморском и Красногвардейском — 19 и 18 соответственно. Кировский и Василеостровский зарегистрировали 14 и 16, Октябрьский — пять.



Дзержинский райсуд получил двух задержанных и уже признал одного виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП — организация или проведение несогласованного мероприятия. Первое решение — пять суток ареста. Второму вменяют аналогичное правонарушение.

