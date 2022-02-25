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В Петербурге начались суды над задержанными на антивоенной акции. Первый пошёл под арест

Районные суды Петербурга приняли 152 материала после стихийного антивоенного схода у Гостиного двора. Это примерно треть от числа тех, кого развезли по отделам полиции.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 февраля с протестовавшими работают девять судов. Больше всего материалов — 37 — поступило в Красносельский, двадцать зарегистрировал Московский, в Колпинском на один больше. В Приморском и Красногвардейском — 19 и 18 соответственно. Кировский и Василеостровский зарегистрировали 14 и 16, Октябрьский — пять.

Дзержинский райсуд получил двух задержанных и уже признал одного виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП — организация или проведение несогласованного мероприятия. Первое решение — пять суток ареста. Второму вменяют аналогичное правонарушение.

Остальные 150 человек получили протоколы по статье 20.2.2 КоАП — массовое пребывание в одном месте, нарушающее общественный порядок.

«Фонтанка» сообщала, что выражать своё отношение к военной операции на Украине к Гостиному двору накануне вышли почти полторы тысячи человек. В отделы увезли, по разным подсчетам, от 380 до 430 человек.

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Комментарии (8)

Laska77
нарушили общественный порядок: 5 суток снег и мусор убирать. В чем проблема? Даже польза, на свежем воздухе.
Leadmonkey
А что там с судом над участниками несогласованной акции на Дворцовой?
260597571
"Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - говорится в сообщении.

Пора НАТО вмешаться
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