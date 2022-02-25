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Почти четыреста человек, в том числе двух подростков, увезли в отделы полиции после антивоенной акции в Петербурге

Почти полторы тысячи человек приняли участие в несанкционированной акции у Гостиного двора в Петербурге. Треть увезли в отделы полиции.

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Задержанным на стихийном сходе, который прошел вечером 24 февраля, как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, инкриминируется нарушение правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП) и санитарных правил (статья 8.6.1 закона Петербурга).

Всего, по предварительной информации, в отделы полиции 13 районов Петербурга увезли 380 человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

По данным «ОВД-инфо»*, всего в России на антивоенных акциях были задержаны 1 758 человек, из них в Москве — 967 человек, в Петербурге — 431 человек.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (47)

nuga
Где были эти пацифисты,когда 8 лет шла война против мирного населения на юго востоке Украины? Это другое? За это санкции не влепят олигархам кормильцам либеральной тусовке и армии блогеров. Не жизни людей им важны,а собственные шкурные интересы. Жить станет плохо,беднее,меньше красной икры и прочих ништяков,к которым так привыкли.
alexadmin
Как и 90 лет назад, теперь главный тост за скромным столом приличных людей: "Чтоб он побыстрее сдох!"
Gromit
#НетВойне
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