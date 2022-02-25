Почти четыреста человек, в том числе двух подростков, увезли в отделы полиции после антивоенной акции в Петербурге

Задержанным на стихийном сходе, который прошел вечером 24 февраля, как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, инкриминируется нарушение правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП) и санитарных правил (статья 8.6.1 закона Петербурга).



Всего, по предварительной информации, в отделы полиции 13 районов Петербурга увезли 380 человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

