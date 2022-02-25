Попросили подбросить, не захотел, подрались. Найденную у детсада на Савушкина «Дэу» отобрали у водителя за отказ подвезти

В 04:55 24 февраля в полицию Приморского района Петербурга обратился мужчина и рассказал, что у дома 9 по Школьной улице неизвестные злоумышленники силой отобрали у его племянника автомобиль Daewoo Nexia стоимостью 80 тысяч рублей, сообщает 25 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшим на место полицейским потерпевший пояснил, что трое неизвестных остановили его на дороге и попросили подвезти в Ольгино, и когда он отказал, начали конфликт, переросший в драку. В ходе нее один из злоумышленников сел в «Дэу» и скрылся в неизвестном направлении.

Стали известны подробности угона, который неожиданным образом завершился накануне утром. Началось все с отказа подвезти и драки.

Был объявлен план «Перехват». А в полседьмого утра в Росгвардию поступил сигнал из детского сада на улице Савушкина. Сотрудник учреждения пожаловался на автомобиль «Дэу», который стоял с открытыми дверями и перегораживал подъезд и проход к детсаду. Это оказалась разыскиваемая «Нексия».

Одного из напавших, 40-летнего петербуржца, задержал на месте заявитель. В полдень у дома 15 по улице Генерала Хрулева полицейские поймали еще одного подозреваемого, им оказался 37-летний врач-стоматолог. Третьего соучастника устанавливают. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).