FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Попросили подбросить, не захотел, подрались. Найденную у детсада на Савушкина «Дэу» отобрали у водителя за отказ подвезти

1
Печать

Стали известны подробности угона, который неожиданным образом завершился накануне утром. Началось все с отказа подвезти и драки.

В 04:55 24 февраля в полицию Приморского района Петербурга обратился мужчина и рассказал, что у дома 9 по Школьной улице неизвестные злоумышленники силой отобрали у его племянника автомобиль Daewoo Nexia стоимостью 80 тысяч рублей, сообщает 25 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшим на место полицейским потерпевший пояснил, что трое неизвестных остановили его на дороге и попросили подвезти в Ольгино, и когда он отказал, начали конфликт, переросший в драку. В ходе нее один из злоумышленников сел в «Дэу» и скрылся в неизвестном направлении.

Был объявлен план «Перехват». А в полседьмого утра в Росгвардию поступил сигнал из детского сада на улице Савушкина. Сотрудник учреждения пожаловался на автомобиль «Дэу», который стоял с открытыми дверями и перегораживал подъезд и проход к детсаду. Это оказалась разыскиваемая «Нексия».

Одного из напавших, 40-летнего петербуржца, задержал на месте заявитель. В полдень у дома 15 по улице Генерала Хрулева полицейские поймали еще одного подозреваемого, им оказался 37-летний врач-стоматолог. Третьего соучастника устанавливают. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

VKuser1708951
Вообще-то это можно квалифицировать по ст 161 УК РФ.
Грабеж - открытое хищение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний