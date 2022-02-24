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Работник детсада вызвал росгвардейцев, чтобы освободить Савушкина от «Дэу». Этим он остановил план «Перехват»

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Угнанный в Приморском районе Петербурга автомобиль нашли через улицу спустя несколько часов 24 февраля. Угрозу в нём увидел сотрудник детского сада.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, в половине седьмого часа утра сигнал тревоги поступил из детского дошкольного учреждения на улице Савушкина. Приехавшему наряду сотрудник махнул рукой на Daewoo Nexia.

Автомобиль перегораживал не только проезд, но и проход на территорию детсада. Выглядел он брошенным: двери открыты, водителя рядом нет.

«При проверке было установлено, что данная машина несколько часов назад была похищена от одного из домов на Школьной улице, после чего был введен план «Перехват», — уточнили в ведомстве.

Росгвардейцы известили о находке районное УМВД, после чего на Савушкина приехала следственно-оперативная группа.

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