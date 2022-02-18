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Дамбу Петербурга открыли после первой в году угрозы наводнения

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Видео: dambaspb_kzs / Instagram

Вечером 18 февраля в Петербурге открыли дамбу, закрытую накануне из-за угрозы наводнения. Вода не превысила критических отметок.

В 17:20 пятницы затворы водопропускных и судопропускных сооружений петербургской дамбы перевели в штатное положение «открыто» и судоходный канал свободен, сообщает Дирекция КЗС в своем Instagram. Оборудование отработало без замечаний, а уровень воды в устье Невы не превысил критических значений.

Дамбу закрыли вечером 17 февраля. По прогнозу ожидали подъем уровня воды до 170 см и усиление ветра до 20 м/с. «Комплексом защитных сооружений предотвращено первое наводнение в 2022 году и 29-е в общем списке», — отмечают в Дирекции.

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Комментарии (1)

Денеб
Мы несказанно рады этому событию.......
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