Дамба закрыта, спасатели просят не выходить на лед

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений, дамбу начали закрывать после восьми вечера 17 февраля, и через час фарватер был полностью перекрыт. По прогнозу, ожидается подъем уровня воды до 170 см, а ветер может разогнаться до 20 метров в секунду.

Из-за этого, предупреждают в городском управлении МЧС, лёд на поверхности рек и залива может начать ломаться, что существенно увеличивает шансы провалиться в ледяную воду.

Пик ветровой и водяной нагрузки, предположительно, придется на период с 8 до 11 утра. Сейчас уровень воды в Кронштадте приблизился к 80 см, у поста измерений «Горный» на Васильевском острове — 71 см.