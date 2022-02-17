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Дамба закрыта, спасатели просят не выходить на лед

Защитные сооружения в Кронштадте закрыты из-за угрозы наводнения. В МЧС предупреждают, что ветер начнет ломать лед.

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Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений, дамбу начали закрывать после восьми вечера 17 февраля, и через час фарватер был полностью перекрыт. По прогнозу, ожидается подъем уровня воды до 170 см, а ветер может разогнаться до 20 метров в секунду.

Из-за этого, предупреждают в городском управлении МЧС, лёд на поверхности рек и залива может начать ломаться, что существенно увеличивает шансы провалиться в ледяную воду.

Пик ветровой и водяной нагрузки, предположительно, придется на период с 8 до 11 утра. Сейчас уровень воды в Кронштадте приблизился к 80 см, у поста измерений «Горный» на Васильевском острове — 71 см.

В КЗС добавили, что закрыли дамбу в 29 раз с момента начала эксплуатации в 2011 году.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете те.лефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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