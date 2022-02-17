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Три эмоции. Посмотрите, как Трусова, Щербакова и Валиева отреагировали на свое выступление

Российские фигуристки по-разному вели себя после выступления в произвольной программе женского турнира на Олимпиаде в Пекине.

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Щербакова и Трусова радовались, а Валиева была убита горем из-за многочисленных ошибок.

Александра Трусова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Александра Трусова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Анна Щербакова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Анна Щербакова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Камила Валиева после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Камила Валиева после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Правда, потом, когда выставили оценки, истерика накрыла и Трусову тоже. Кажется, она надеялась на золото, а получила только серебро. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

Александра Трусова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Александра Трусова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Анна Щербакова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Анна Щербакова после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Камила Валиева после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Камила Валиева после проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 в ПекинеФото: Сергей Бобылев/ТАСС

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