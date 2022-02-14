FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржец пользовался BMW знакомой, а когда та уехала по делам, обманом переоформил авто на себя

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который увел BMW знакомой, подделав договор о продаже и втихую переоформив машину на себя. Женщина разрешала ему пользоваться автомобилем, но не распоряжаться, а он захотел его в собственность.

4
Печать

В ноябре 2019 года потерпевшая купила новый BMW 320D за 2,46 миллиона рублей и не позднее 28 ноября передала его и два комплекта ключей подсудимому в безвозмездное пользование без права распоряжения, сообщает 14 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В марте 2020 года мужчина решил машину похитить. Он приискал свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС и изготовил договор купли-продажи, в котором указал ложные сведения о продаже ему БМВ за 200 тысяч рублей. Затем мужчина обратился в ОП МРЭО-3 «Шушары», где на основании этого договора перерегистрировал машину на свое имя.

Подсудимый свою вину признал, добавив, что машину потерпевшая покупала на собственные средства, полученные от продажи квартиры, и сам он в эту покупку не вкладывался. В феврале 2020 года женщина уехала в Самару по делам, и, поскольку у него был доступ к документам на машину, мужчина решил переоформить ее на себя, чтобы в случае чего автомобиль находился бы в его собственности. Хозяйку БМВ он о своем намерении в известность не поставил, и узнала она обо всем уже постфактум.

Суд признал мужчину виновным по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

atf
Для просто пользования достаточно одного комплекта ключей, два то за чем?
Хоть у БМВ их вроде больше.
«Родники Сибири»
При наличии в стране множества "папиков", должны иметь место и "мамики" — у нас провозглашено равноправие во всём, кроме пенсионного возраста.
Semen Semenych
При чтении этих сухих фактов между строк читается, что паренек был на содержании у мадам. Ну просто так новое дорогое авто человеку с улицу не отдадут в пользование. Разборчивее надо быть даме при выборе молодых людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний