Петербуржец пользовался BMW знакомой, а когда та уехала по делам, обманом переоформил авто на себя

В ноябре 2019 года потерпевшая купила новый BMW 320D за 2,46 миллиона рублей и не позднее 28 ноября передала его и два комплекта ключей подсудимому в безвозмездное пользование без права распоряжения, сообщает 14 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В марте 2020 года мужчина решил машину похитить. Он приискал свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС и изготовил договор купли-продажи, в котором указал ложные сведения о продаже ему БМВ за 200 тысяч рублей. Затем мужчина обратился в ОП МРЭО-3 «Шушары», где на основании этого договора перерегистрировал машину на свое имя.

Подсудимый свою вину признал, добавив, что машину потерпевшая покупала на собственные средства, полученные от продажи квартиры, и сам он в эту покупку не вкладывался. В феврале 2020 года женщина уехала в Самару по делам, и, поскольку у него был доступ к документам на машину, мужчина решил переоформить ее на себя, чтобы в случае чего автомобиль находился бы в его собственности. Хозяйку БМВ он о своем намерении в известность не поставил, и узнала она обо всем уже постфактум.

Суд признал мужчину виновным по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.