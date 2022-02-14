В России заработал уникальный проект для людей с БАС

Благотворительный фонд «Живи сейчас» запустил уникальный для России проект «Сложные решения». Он создан для людей с БАС (боковой амиотрофический склероз) и их близких, чтобы поддержать в момент резких изменений в жизни.

БАС — боковой амиотрофический склероз, более известный как болезнь Стивена Хокинга. Это редкое неизлечимое заболевание, причины которого неизвестны, в результате которого человека постепенно парализует: он теряет возможность двигаться, глотать и дышать. Сайт «Сложные решения» создан для людей с БАС и их близких, чтобы поддержать их в момент резких изменений в их жизни, помочь на примере других болеющих БАС, уже прошедших эти этапы, сориентироваться и сделать те или иные шаги осознанно.



Портал «Сложные решения», который был создан при поддержке Фонда президентских грантов, на примере реальных историй показывает, как проходить через резкие изменения в жизни, когда болезнь прогрессирует. Проект поможет также врачам, сталкивающимся с паллиативом. Кроме того, он может быть интересен широкому кругу читателей.

«Сайт — это инструмент, который позволит подумать о том, что предстоит, послушать мнения людей, которые уже оказались в такой ситуации и сделали выбор. Это инструмент, который позволит семье принимать более взвешенные решения и лучше видеть роль и возможности каждого, кто находится рядом с близким», — говорит директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

«Готов ли человек на хирургическое вмешательство? Готов ли он продлить жизнь при помощи аппарата вентиляции легких? Как справиться с тревогой, чувством «запертости» и одиночества? Что бы человек хотел в конце своей жизни? Каким будет сценарий его последних дней?» — на эти и другие вопросы отвечают сами люди с БАС в формате видеороликов. Кроме того, информация представлена и в текстовом виде, даны ссылки на полезные материалы на сторонних ресурсах.



Каждый раздел посвящен определенной теме, важной для человека с БАС. В разделах собраны возможности для принятия решений, которые можно в дальнейшем обсудить с врачом и родственниками.

По словам создателей проекта, обладая всей полнотой информации, основанной на опыте других болеющих и профильных специалистов, людям с БАС будет проще принять трудные и неоднозначные решения, которые повлияют на их здоровье и качество жизни.

«Проект нужен как для пациентов и их родственников, так и для междисциплинарной команды специалистов. Для пациентов с БАС, признанных нуждающимися в паллиативной медицинской помощи, значимость проекта велика. Польза для врачей и медсестер может состоять в получении широкого рода информации об основных направлениях помощи данной когорте больных», — считает Диана Невзорова, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, заместитель директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.

