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В Петербурге у общежития для рабочих стреляли в упор. Полиция ищет уехавшего на «Мерседесе»

Следователь из Приморского района Петербурга возбудил уголовное дело о хулиганстве после того, как эмоции не смог сдержать владелец пистолета. Он уехал, оставив оглушённого и раненого рабочего.

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Полицию на Торжковскую улицу накануне в половине девятого утра вызвал строитель из Киргизии, заявивший о стрельбе у дома № 3, где находится общежитие для рабочих, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 февраля. Слова звонившего подтвердились. Прибывший наряд нашёл у гостиницы его земляка и коллегу, в которого в упор из травматического пистолета стрелял едва знакомый.

Бригада скорой увезла пострадавшего с проникающей раной в висок, от выстрела он временно оглох на левое ухо. В больнице 46-летнего рабочего задерживать не стали и после оказания медпомощи отпустили долечиваться дома.

«Мерседес Спринтер», на котором уехал преступник, нашли брошенным менее чем в километре. Выяснилось, что владелец сдаёт фургон в аренду. По подозрению в пальбе полицейские ищут 51-летнего Гочи из Парголово.

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Комментарии (13)

08765432
Гочи грузин ?
Brevnault
Нашли этого Тамагочи?
07A
Парень из Ленобласти стрелял в туриста. Все потому что в названии области присутствует кликуха упыря! Если бы область переименовали в Ингерманландскую, люди стали бы добрее!
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