В Петербурге у общежития для рабочих стреляли в упор. Полиция ищет уехавшего на «Мерседесе»

Полицию на Торжковскую улицу накануне в половине девятого утра вызвал строитель из Киргизии, заявивший о стрельбе у дома № 3, где находится общежитие для рабочих, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 февраля. Слова звонившего подтвердились. Прибывший наряд нашёл у гостиницы его земляка и коллегу, в которого в упор из травматического пистолета стрелял едва знакомый.

Бригада скорой увезла пострадавшего с проникающей раной в висок, от выстрела он временно оглох на левое ухо. В больнице 46-летнего рабочего задерживать не стали и после оказания медпомощи отпустили долечиваться дома.