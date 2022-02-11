В Петербурге раскрыли банду профессиональных угонщиков. Одну из похищенных машин ищут за границей

Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении группы угонщиков, которые похищали корейские и японские машины, чтобы затем продать их в Центральной Азии. Трое автоворов за несколько месяцев угнали автомобилей на 8 миллионов рублей и один успели продать за границу. Прятали добычу в ангаре во Всеволожском районе.

Преступную группу в январе 2021 года организовал 35-летний ранее судимый петербуржец, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он привлек к участию еще двоих мужчин 31 и 38 лет, старший из которых тоже уже имел судимость. Руководитель распределил роли, разработал схему угонов, выбирал цель и обеспечивал группу электронными устройствами. За три месяца злоумышленники похитили в Курортном и Приморском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти четыре автомобиля: KIA Sorento Prime и три Mitsubishi Outlander. Пресечь их деятельность правоохранителям удалось в марте 2021 года.