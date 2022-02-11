В Петербурге раскрыли банду профессиональных угонщиков. Одну из похищенных машин ищут за границей

Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении группы угонщиков, которые похищали корейские и японские машины, чтобы затем продать их в Центральной Азии. Трое автоворов за несколько месяцев угнали автомобилей на 8 миллионов рублей и один успели продать за границу. Прятали добычу в ангаре во Всеволожском районе.
Преступную группу в январе 2021 года организовал 35-летний ранее судимый петербуржец, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он привлек к участию еще двоих мужчин 31 и 38 лет, старший из которых тоже уже имел судимость. Руководитель распределил роли, разработал схему угонов, выбирал цель и обеспечивал группу электронными устройствами. За три месяца злоумышленники похитили в Курортном и Приморском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти четыре автомобиля: KIA Sorento Prime и три Mitsubishi Outlander. Пресечь их деятельность правоохранителям удалось в марте 2021 года.
Злоумышленники вскрывали автомобили при помощи электронных устройств, и затем перегоняли в гараж-ангар в поселке Агалатово Всеволожского района. Там во избежание обнаружения находились устройства для блокировки сигналов спутниковой системы навигации. «КИА» и один из «Аутлендеров» полицейские нашли именно там, еще один «Митсубиши» был обнаружен в Оренбургской области с подложными номерами и возвращен страховой компании. Четвертую похищенную машину продолжают искать, ее угонщики успели продать за границу. Общий ущерб от их деятельности превысил 8 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам жительства и в гараже-ангаре также обнаружили и изъяли автомобиль, которым пользовались сами угонщики, различное оборудование для угонов, документы на автомобили, многочисленные комплекты госномеров и 1,5 миллиона рублей наличными. Все трое фигурантов задержаны и заключены под стражу. Они обвиняются в совершении четырех преступлений по части 4 статьи 158УК РФ («Кража»).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.