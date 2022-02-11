Петербургские школы получили больше 20 3D-принтеров в 2021 году

Обуховский завод в 2021 году передал 23 3D-принтера «Гелиос-1» в пять школ Невского района в рамках городской программы Комитета по образованию по оснащению школ города современным оборудованием. В планах укомплектовать школы более чем сотней 3D-принтеров.

Пять школ Невского района: № 334, № 572, № 512, № 344 и № 332 получили гранты Комитета по образованию Петербурга на создание специализированных классов, именно они получили первые 3D-принтеры. Проект будет продолжен в 2022 году, и Обуховский завод намерен и дальше участвовать в городской инициативе.

Напомним, что 3D-принтер «Гелиос-1» разработки и производства Обуховского завода с технологией FDM и закрытой камерой построения является единственным на сегодня отечественным 3D-принтером в Реестре российской промышленной продукции.



Аддитивная машина оборудована системой защиты от доступа в зону печати, благодаря чему ее можно использовать в образовательных учреждениях. Печатать изделия всевозможных габаритов можно из различных видов пластика (PLA, ABS, FLEX, PETG).



В апреле 2022 года Концерн ВКО «Алмаз — Антей», куда входит Обуховский завод, отметит 20 лет со дня основания. В рамках юбилея холдинга запланировано проведение различных мероприятий, среди которых — конкурс детского технического творчества по аддитивным технологиям. Школьниками выполнят несколько практических заданий: моделирование, 3D-печать и постобработка полученной модели. Печать разработанных 3D-моделей будет производиться на 3D-принтерах «Гелиос-1».



Конкурс пройдет в пяти крупнейших городах России, где также расположены предприятия Концерна: Москва (ПАО «НПО «Алмаз»), Санкт-Петербург (АО «Обуховский завод»), Нижний Новгород (АО «Завод имени 70-летия Победы»), Новосибирск (АО «НПО НИИИП-НЗиК») и Екатеринбург (АО «МЗиК»).

