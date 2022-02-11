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Петербургские школы получили больше 20 3D-принтеров в 2021 году

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Печать

Обуховский завод в 2021 году передал 23 3D-принтера «Гелиос-1» в пять школ Невского района в рамках городской программы Комитета по образованию по оснащению школ города современным оборудованием. В планах укомплектовать школы более чем сотней 3D-принтеров.

Фото: предоставлено пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»
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Пять школ Невского района: № 334, № 572, № 512, № 344 и № 332 получили гранты Комитета по образованию Петербурга на создание специализированных классов, именно они получили первые 3D-принтеры. Проект будет продолжен в 2022 году, и Обуховский завод намерен и дальше участвовать в городской инициативе.

Напомним, что 3D-принтер «Гелиос-1» разработки и производства Обуховского завода с технологией FDM и закрытой камерой построения является единственным на сегодня отечественным 3D-принтером в Реестре российской промышленной продукции.

Аддитивная машина оборудована системой защиты от доступа в зону печати, благодаря чему ее можно использовать в образовательных учреждениях. Печатать изделия всевозможных габаритов можно из различных видов пластика (PLA, ABS, FLEX, PETG).

В апреле 2022 года Концерн ВКО «Алмаз — Антей», куда входит Обуховский завод, отметит 20 лет со дня основания. В рамках юбилея холдинга запланировано проведение различных мероприятий, среди которых — конкурс детского технического творчества по аддитивным технологиям. Школьниками выполнят несколько практических заданий: моделирование, 3D-печать и постобработка полученной модели. Печать разработанных 3D-моделей будет производиться на 3D-принтерах «Гелиос-1».

Конкурс пройдет в пяти крупнейших городах России, где также расположены предприятия Концерна: Москва (ПАО «НПО «Алмаз»), Санкт-Петербург (АО «Обуховский завод»), Нижний Новгород (АО «Завод имени 70-летия Победы»), Новосибирск (АО «НПО НИИИП-НЗиК») и Екатеринбург (АО «МЗиК»).

Для проведения конкурса по 20 принтеров будут направлены в города — места проведения соревнований. Впоследствии принтеры передадут школам и образовательным организациям.

Фото: предоставлено пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»

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Комментарии (2)

тов
Если школьникам дают реальный срок пять лет тюрьмы за компьютерные игры, то на этих принтерах будут печатать для них наручники
Комментатор широкого профиля
Как приятно читать такие новости! Испытываю огромную гордость за родную Россию!
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