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Взяли из народного фольклора. В «Красной плесени» подтвердили версию Кремля о фразе про «красавицу»

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Фразу про «красавицу», которую цитировал Владимир Путин, группа «Красная плесень» позаимствовала из народного творчества. Это подтвердили сами музыканты 8 февраля в разговоре с 47news.

«Официально подтверждаем, что данные строчки взяты из народного фольклора и ходили в народе давно, до появления "Красной плесени"», — рассказали в группе.

Ранее президент России, комментируя то, что его украинский коллега Владимир Зеленский недоволен рядом пунктов Минских соглашений, сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень», на что тот ответил, что Путин незнаком с творчеством этой группы. Также он добавил, что музыканты взяли фразу из русского фольклора.

Сам Зеленский согласился с тем, что Украина — красавица, но остальное назвал «перебором».

«Красная плесень» — советская, украинская и российская рок-группа, основанная в 1989 году в городе Ялте Павлом Яцыной. Дискография коллектива насчитывает около 70 альбомов, где музыканты активно обращаются к народным сказкам, частушкам, нецензурным пародиям на эстраду и анекдотам.

В песне «Гости» лирический герой отличался брутальностью в отношении гостей и своеобразным сексуальным союзом: «За столом сидит гость. А во лбу торчит гвоздь. Это я его забил, чтобы гость не уходил. Спит красавица в гробу... Нравится, не нравится — спи, моя красавица!»

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Комментарии (15)

Гангрена
реально стыдобище, вроде президент уже больше 20 лет, а всё как гопник языком чешет...
260559361
Просто блеснул умом и интеллектом наш дедок!
VKuser86771196
Если красавица в рот брать стесняется, дай ей по печени, пусть покривляется.
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