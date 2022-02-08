Взяли из народного фольклора. В «Красной плесени» подтвердили версию Кремля о фразе про «красавицу»

Фразу про «красавицу», которую цитировал Владимир Путин, группа «Красная плесень» позаимствовала из народного творчества. Это подтвердили сами музыканты 8 февраля в разговоре с 47news.
«Официально подтверждаем, что данные строчки взяты из народного фольклора и ходили в народе давно, до появления "Красной плесени"», — рассказали в группе.
Ранее президент России, комментируя то, что его украинский коллега Владимир Зеленский недоволен рядом пунктов Минских соглашений, сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень», на что тот ответил, что Путин незнаком с творчеством этой группы. Также он добавил, что музыканты взяли фразу из русского фольклора.
Сам Зеленский согласился с тем, что Украина — красавица, но остальное назвал «перебором».