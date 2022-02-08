В массовом ДТП на Рублевке пострадал российский миллиардер

Миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в результате ДТП на Рублевском шоссе в Москве.



«Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сказал он 8 февраля РИА Новости.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шепель может быть виновником аварии. По предварительным данным, он был за рулем Mercedes и не справился с управлением.



Алексей Шепель — владелец девелоперской компании S.Holding, один из разработчиков Федерального закона «О реновации», уточняет Forbes.

