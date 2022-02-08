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В массовом ДТП на Рублевке пострадал российский миллиардер

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Миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в результате ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

«Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сказал он 8 февраля РИА Новости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шепель может быть виновником аварии. По предварительным данным, он был за рулем Mercedes и не справился с управлением.

Алексей Шепель — владелец девелоперской компании S.Holding, один из разработчиков Федерального закона «О реновации», уточняет Forbes.

«Фонтанка» писала, что во вторник днем на Рублевском шоссе, по разным данным, столкнулись от шести до девяти машин. Четыре человека пострадали, причем трое из них оказались заблокированы.

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Комментарии (15)

PochKolp
Чем больше пострадает, тем лучше.
266033940
Да и хрен на него в каком он там состоянии, плевать.
sergeant-1
В реанимации обычно никому ничего не говорят, просто тихо помалкивают...
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