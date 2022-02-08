«Мерседес» собрал под десяток машин на Рублевском шоссе. Трех человек вырезали спасатели

Серьезная авария произошла на одной из крупных магистралей Москвы днем 8 февраля. По разным данным, столкнулись от шести до девяти машин. Четыре человека пострадали, причем трое из них оказались заблокированы.
В 14:54 в столичную службу «112» поступила информация о столкновении девяти автомобилей у дома 4 по Рублевскому шоссе, сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы. На фото видно, что среди участников аварии оказались в том числе мусоровоз и такси. Прибывшие на место спасатели деблокировали троих пострадавших и передали их медикам. Водителя такси с различными травмами эвакуировали санитарным вертолетом.
Столичная ГИБДД сообщает о шести столкнувшихся автомобилях. По предварительной информации, водитель Mercedes, двигаясь в сторону области, не справился с управлением и врезался в ехавшие впереди машины. Всего пострадали четыре человека, в том числе водитель «Мерседеса». По данным прокуратуры Москвы, один из пострадавших получил перелом костей таза и находится в тяжелом состоянии.
Всех раненых доставили в медучреждения. Предполагаемого виновника ДТП также проверят на состояние опьянения. Столичная прокуратура поставила установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии на контроль.