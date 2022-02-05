Ретейлеры дуют на молоко. Грозит ли сырам и йогуртам резкое подорожание?

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Поделиться Поделиться







О том, что производители молочной продукции намерены резко увеличить стоимость своей продукции, «Фонтанке» рассказали представители нескольких федеральных и региональных сетей. Пока ретейлеры взяли паузу на раздумья, правительство пригрозило регулированием наценки и занялось подсчетами стоимости ското-мест.

Одно из самых значительных подорожаний заявила компания Danone. С 1 февраля в среднем ее продукция подскочит в цене на 9,9 % , следует из письма за подписью вице-президента по продажам в РФ Майка Тигнола (есть в распоряжении «Фонтанки»). При этом, по словам ретейлеров, получивших уведомление, стоимость некоторых позиций, например молока «Простоквашино», поднимается сразу на 18 % . В прошлом году компания индексировала цены четыре раза, в последний — в октябре, на 2 % , отмечают представители сетей.



На 8 % намерено увеличить цены и ООО «Кампина» (бренд Fruttis) с 1 февраля. Подорожание затронет более 100 позиций йогуртов, сливок и другой продукции.

«Вимм-Билль-Данн» (бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер») запланировал индексацию с 1 марта. Средневзвешенное повышение цен составит около 5,5 % , отмечает компания в рассылке сетям. Предыдущее повышение производитель делал совсем недавно — 1 декабря. Но оно было «ниже инфляции себестоимости» и частично было компенсировано акциями.

Также еще в декабре о подорожании сети уведомил производитель Valio. К примеру, йогурты стали дороже на 6 %, рассказали в одной из сетей. В самой компании уточнили, что «изменение цены большей части продукции будет ограничено однозначными цифрами». Сильнее всего подорожают молокоёмкие виды продукции, которые требуют значительных объемов сырья.

Не отстают и региональные производители. Компания «Галактика», которая недавно перенесла производство из Ленобласти в Белоруссию, Калининградскую и Волгоградскую области, запросила индексацию с середины января на 11 % , рассказал представитель одной из петербургских сетей. «Невские сыры» («Тысяча озер», «Сиртаки», «Золото Европы») с 7 февраля заявили подорожание от 5 до 28 % . Сильнее всего увеличится стоимость сыра «Тысяча озер легкий» ( 27,6 % ) и масла «Тысяча озер» ( 24 % ). Пискаревский молочный завод, как сообщала «Фонтанка», поднял стоимость всей линейки товаров от 4 % до 10 % еще в ноябре, но обещал в будущем году обойтись без новых корректировок.



По словам производителей, неизбежной индексацию делают рост цен на сырье. «Кампина» сообщает, что с момента прошлого пересмотра стоимости ее контрагенты подняли цены на молоко на 38 % , на фруктово-ягодные наполнители — на 15–75 % . Масло жирности 72,5 % за год подорожало на 45 % , до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко — на 35 % , до 250 рублей за 1 кг , рассказывает в письме ретейлерам Danone. В Valio рост цен на сырое молоко оценивают в 18 % , на масло — на 20 % , на сыры — на 20–30 % , на ароматизаторы и стабилизаторы — на 5–20 % . Не меньше дорожает упаковка. Только за четвертый квартал 2021 года стоимость увеличилась в среднем на 6,9 % , говорят в Danone, расходы на логистику поднялись на 6,7 % . «Кампина» годовое подорожание упаковки оценивает от 5 % до 20 % . По подсчету Valio, пластик вырос в цене на 1 0–20 % , полипропилен — на 35 % , гофротара — на 40 % , а палеты — и вовсе на 250 % . Затраты на обязательную маркировку составляют от 0,7 до 1 рубля на каждую товарную позицию, добавляет компания.

Но поставщики не отрицают, что заложили в повышение и будущий рост. По оценкам Danone, цены на сырое молоко в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17 % . Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6 % , фруктово-ягодные наполнители — на 7,4 % . «Вимм-Билль-Данн» прогнозирует увеличение стоимости сырого молока по итогам первого квартала 2022 года на 7,6 % по сравнению с октябрем.

Если все эти предложения будут приняты, то уже в первом квартале «молочная инфляция» превзойдет показатель всего 2021 года. По данным Росстата, в среднем по стране молоко выросло в цене на 9,8 % , масло — на 12,3 % . Но если на протяжении прошлого года «молочка» слегка отставала от общей продовольственной инфляции, то уже в 2022 году вырвалась вперед. Только за январь молоко пастеризованное подорожало на 1,7 % , стерилизованное — на 1,6 % , сыры — на 1,4 % , сметана — на 1,3 % , творог — на 1,1 % .

Но бросаться в магазины и сметать с полок сыры и йогурты рано, отмечают опрошенные «Фонтанкой» ретейлеры. Намерение поставщика поднять цены не означает, что сеть автоматом его примет. Кроме того, часть повышения розница может компенсировать за счет собственной маржи, а часть будет нивелирована за счет акций, которые предложит сам производитель.



Крупные федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит») не прокомментировали ход переговоров с поставщиками. Но представитель одного из игроков на условиях анонимности сообщил, что все перечисленные масштабные повышения пока на «паузе». В сети «Верный» подтвердили, что получили предложение от Danon повысить цены, в том числе на отдельные товары до 19 % , но еще не согласовали новую стоимость.

Региональные ретейлеры внимательно смотрят на федералов. Так, сеть «Вкустер» сообщила, что приняла повышение по продукции Valio. С международными брендами компания работает через дистрибьюторов, но корректировку пока не утвердила, так как еще нет мониторинга конкурентов. Если поставщики откажутся отгружать товар по старым ценам, компания будет закупать подорожавшие бренды по минимуму и замещать их товарами лужских, вологодских, белорусских производителей, пояснил директор ретейлера Сергей Плис. Долгосрочные контракты пока позволяют сдерживать цены.

Сеть «Реалъ» сообщила, что приняла заявку по индексации цен от Valio, но берет продукцию только по акции. Прочие повышения компания пока отклонила: поставщикам предложили отгружать по старым ценам или остановить поставки, отметил совладелец ретейлера Александр Мышинский.



На проблему подорожания «молочки» уже обратили внимание в федеральном правительстве. «Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными», — заявил глава Минсельхоза Николай Патрушев.

В ведомстве признают, что на себестоимость оказывает давление продолжающееся повышение затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку, а предприятия отрасли сейчас максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Но и правительство не сидит сложа руки. По мнению ведомства, ограничение экспорта зерна способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, власти дали молочным хозяйствам 10,6 млрд рублей субсидий для компенсации этих затрат. План на 2022 год — компенсировать затраты на модернизацию производства. С учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз «прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости ското-места». «Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — резюмировали в ведомстве.



К решению ценовой проблемы подключились Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. Как сообщает «Коммерсантъ», эти ведомства вместе с Минсельхозом намерены убедить торговые сети ограничить наценки на часть социально значимых продуктов на уровне не более 5 % . В список вошли в том числе молоко, кефир, творог и сливочное масло. Ранее крупные сети сами заявили о готовности снизить наценки на социально значимые продовольственные товары — но не более чем до 10 % . Впрочем, участники рынка признают, что работать в убыток вряд ли кто-то намерен — сдерживание подорожания одних позиций с большой долей вероятности будет компенсировано за счет других.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

