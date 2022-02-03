Минсельхоз направит 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба

По словам главы министерства Дмитрия Патрушева, вопрос доступности хлебобулочной продукции находится на контроле региональных властей и под пристальным вниманием Минсельхоза. Благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции, добавил он, и хлебопекам выделили 1,8 миллиарда рублей.

Минсельхоз планирует направить 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий на производство хлеба. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд рублей на закупку кормов», — заявил Патрушев.



Отмечается, что эти меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции.



Ранее производители предупредили, что скоро в России вырастут цены на хлеб. Как рассказывала «Фонтанка» с опорой на данные Росстата, батон из высшего сорта пшеничной муки подорожал за 2021 год на 15,8%, ржаной хлеб — на 8,19%.

